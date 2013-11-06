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Başbakan Finlandiya'da 'Angry Birds'ü ziyaret edecek

Başbakan Erdoğan, Finlandiya ziyareti kapsamında bugün Revio adlı şirketi de gezecek

06 Kasım 2013 11:50

Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de milyonlarca insanın tutkunu olduğu ve dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük mobil uygulama başarısı olarak bilinen Angry Birds oyunun yapıldığı Revio şirketini ziyaret edecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç ve Polonya'yı kapsayan Avrupa ziyaretinin ilk durağı Helsinki'de Angry Birds'i geliştiren Revio Şirketi'ni ziyaret edecek.

Hürriyet’ten Ümit Çetin’in haberine göre Başbakan Erdoğan'a burada şirket yetkilileri tarafından Angry Birds ile ilgili bir sunum yapılacak. Erdoğan ayrıca bir gösteri salonunu gezecek.

2009 yılında Apple'ın İOS işletim sistemi için yayınlandıktan sonra çeşitli platformlarda 2 milyardan fazla kez indirilme başarısı gösteren Angry Birds oyunu, bugün piyasadaki en popüler oyunlardan biri.

Hüriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

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