Başbakan: Fazla naz aşık usandırır; Avrupa Birliği'nin hızlı hareket etmesinde fayda var

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere değinerek ""Türkiye samimiyetle Avrupa Birliğine üye olmak istiyor. Fazla naz aşık usandırır; Avrupa Birliği'nin hızlı hareket etmesinde fayda var" dedi.

"Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin geçmişi çok uzun. 40 yılı aşan bir süreden beri, neredeyse yarım asırdır Türkiye, Avrupa Birliğine ortak olmaya çalışıyor. Sonradan gelenler geldi geçti. Biz hala görüşmeye devam ediyoruz. " diyen Yıldırım "Bizim buradaki bakışımız çok net, Avrupa Birliği özellikle İngiltere'nin 'çıkma' kararından sonra tekrar düşünmeli, gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koyması, kafa karışıklığını bir kenara bırakması lazım. Biz bunu öneriyoruz. Türkiye samimiyetle birliğe üye olmak istiyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım ve Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, "Biz samimiyiz, artık ama bu iş uzadıkça işin olabilirliği sorgulanmaya başlanıyor. Bizde bir laf vardır, 'Fazla naz aşık usandırır.' Avrupa Birliğinin bu konuda biraz daha hızlı hareket etmesinde fayda var." ifadesini kullandı.