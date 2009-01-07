Başbakan Erdoğan'ın yeni maaşı 9 bin790 lira

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yılın ilk 6 aylık dönemdeki ortalama net maaşı 18 bin 434 TL, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 9 bin 790 TL oldu.



Maaşı Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre belirlenen Cumhurbaşkanı Gül'e, 2009'un ilk yarısında 18 bin 434 TL maaş ödenecek. Cumhurbaşkanının brüt maaşı yıl boyunca aynı olacak ancak net maaş, gelir vergisi dilimlerine bağlı olarak ikinci yarıda biraz azalacak.

Başbakan Erdoğan ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarına ise memur maaş katsayılarına bağlı olarak zam yapılacak. Memur maaşlarına Ocak-Haziran dönemi için yapılan yüzde 4'lük zam sonrasında Başbakan Erdoğan, yılın ilk yarısında ortalama 9 bin 790 TL maaş alacak. İkinci yarıda diğer memurlarla birlikte Başbakanın maaşında da yüzde 4,5'luk bir artış olacak.

Bakanların ilk 6 aylık dönemdeki ortalama aylık maaşı 9 bin 737 TL'ye, milletvekillerinin de 9 bin 469 TL'ye yükselecek.



Memurlara asgari geçim indirim zammı



Memur maaşları da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4 oranında arttı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni asgari ücrete paralel, asgari geçim indiriminde de bir miktar artış oldu. Asgari geçim indirimindeki yeni tutarlar da maaşları 2 ile 4 TL arasında yükseltti.



Böylece ''evli ve eşi çalışmayan, bunun için 80,26 TL aile, 2 çocuğu için de ayrıca 40,13 TL çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de buna göre hesaplanan'' 13'ün 3'ündeki bir hizmetlinin Aralık'ta 1.118 TL olan maaşı, Ocak'ta 1.167 TL'ye çıktı. Asgari geçim indirimiyle birlikte hizmetli maaşındaki artış yüzde 4,38 olarak belirlendi.



9'un 1'inde üniversite mezunu bir devlet memurunun da yine aynı göstergelere göre daha önce 1.150 TL olan aylık net maaşı, katsayı ve asgari geçim indirimi artışıyla 1.200 TL'ye yükseldi. Genel Müdür maaşı 3.818 TL'den 3.975 TL'ye, müsteşar maaşı da 4.180 TL'den 4.351 TL'ye çıktı.



Kimin maaşı ne oldu?



Yeni yılda devletin zirvesindekilerin ortalama maaşları şöyle oldu:





KAMU GÖREVLİLERİ 2007 TEMMUZ-ARALIK 2008 OCAK- HAZİRAN



(ortalama)

----------------- ------------------ -----------------

Cumhurbaşkanı 15.247 18.434

Başbakan 9.400 9.790

Bakanlar 9.354 9.737

Milletvekilleri 9.098 9.469

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuk için çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de bu duruma göre hesaplanan bir devlet memurunun çeşitli ünvanlar itibariyle Aralık ve Ocak maaşı da şöyle:

MEMURLAR ARALIK MAAŞI OCAK MAAŞI

--------------------- ------------ ----------

Müsteşar 1/4 4.180 4.351

Genel Müdür 1/4 3.818 3.975

Şube Md.üniver. 1/4 1.701 1.773

Memur 9/1 1.150 1.200

Memur 14/2 1.147 1.196

Hizmetli 13/3 1.118 1.167

Öğretmen 1/4 1.546 1.612

Öğretmen 9/1 1.334 1.391

İl valisi 1/4 4.756 4.950

Kaymakam 7/1 2.484 2.587

Başkomiser 3/1 2.012 2.096

Polis memuru 9/2 1.775 1.850

Uzman doktor 1/4 2.034 2.119

Doktor 8/3 1.717 1.789

Hemşire-Lise 12/3 1.299 1.355

Mühendis-Şantiye 1/4 2.087 2.073

Teknisyen-Büro 12/2 1.300 1.355

Profesör 1/4 3.276 3.411

Araştırma görev. 7/1 1.552 1.618

Avukat 1/4 2.171 2.262

Not: Maaşlara aile ve çocuk yardımı dahildir. Sağlık personelinin maaşında ek ödemeler de yer almaktadır. Kurumsal ve bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı ise hariç tutulmuştur.