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Ekonomi

Başbakan Erdoğan'ın yeni maaşı 9 bin790 lira

Cumhurbaşkanının yılın ilk 6 aylık dönemdeki ortalama net maaşı 18 bin 434 TL, Başbakanınki ise 9 bin 790 TL oldu.

07 Ocak 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yılın ilk 6 aylık dönemdeki ortalama net maaşı 18 bin 434 TL, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 9 bin 790 TL oldu.

Maaşı Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre belirlenen Cumhurbaşkanı Gül'e, 2009'un ilk yarısında 18 bin 434 TL maaş ödenecek. Cumhurbaşkanının brüt maaşı yıl boyunca aynı olacak ancak net maaş, gelir vergisi dilimlerine bağlı olarak ikinci yarıda biraz azalacak.
Başbakan Erdoğan ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarına ise memur maaş katsayılarına bağlı olarak zam yapılacak. Memur maaşlarına Ocak-Haziran dönemi için yapılan yüzde 4'lük zam sonrasında Başbakan Erdoğan, yılın ilk yarısında ortalama 9 bin 790 TL maaş alacak. İkinci yarıda diğer memurlarla birlikte Başbakanın maaşında da yüzde 4,5'luk bir artış olacak.
Bakanların ilk 6 aylık dönemdeki ortalama aylık maaşı 9 bin 737 TL'ye, milletvekillerinin de 9 bin 469 TL'ye yükselecek.

Memurlara asgari geçim indirim zammı

Memur maaşları da yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 4 oranında arttı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni asgari ücrete paralel, asgari geçim indiriminde de bir miktar artış oldu. Asgari geçim indirimindeki yeni tutarlar da maaşları 2 ile 4 TL arasında yükseltti.

Böylece ''evli ve eşi çalışmayan, bunun için 80,26 TL aile, 2 çocuğu için de ayrıca 40,13 TL çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de buna göre hesaplanan'' 13'ün 3'ündeki bir hizmetlinin Aralık'ta 1.118 TL olan maaşı, Ocak'ta 1.167 TL'ye çıktı. Asgari geçim indirimiyle birlikte hizmetli maaşındaki artış yüzde 4,38 olarak belirlendi.

9'un 1'inde üniversite mezunu bir devlet memurunun da yine aynı göstergelere göre daha önce 1.150 TL olan aylık net maaşı, katsayı ve asgari geçim indirimi artışıyla 1.200 TL'ye yükseldi. Genel Müdür maaşı 3.818 TL'den 3.975 TL'ye, müsteşar maaşı da 4.180 TL'den 4.351 TL'ye çıktı. 

Kimin maaşı ne oldu?
 
Yeni yılda devletin zirvesindekilerin ortalama maaşları şöyle oldu:

KAMU GÖREVLİLERİ    2007 TEMMUZ-ARALIK   2008 OCAK- HAZİRAN

(ortalama)
-----------------   ------------------   -----------------

Cumhurbaşkanı       15.247               18.434 

Başbakan             9.400               9.790   

Bakanlar             9.354               9.737  

Milletvekilleri      9.098               9.469

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, evli ve eşi çalışmayan, 2 çocuk için çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de bu duruma göre hesaplanan bir devlet memurunun çeşitli ünvanlar itibariyle Aralık ve Ocak maaşı da şöyle:

MEMURLAR               ARALIK MAAŞI     OCAK MAAŞI 

---------------------  ------------     ----------

Müsteşar 1/4            4.180            4.351 

Genel Müdür 1/4         3.818            3.975 

Şube Md.üniver. 1/4     1.701            1.773 

Memur 9/1               1.150            1.200        

Memur 14/2              1.147            1.196        

Hizmetli 13/3           1.118            1.167        

Öğretmen 1/4            1.546            1.612        

Öğretmen 9/1            1.334            1.391        

İl valisi 1/4           4.756            4.950        

Kaymakam 7/1            2.484            2.587        

Başkomiser 3/1          2.012            2.096        

Polis memuru 9/2        1.775            1.850        

Uzman doktor 1/4        2.034            2.119        

Doktor 8/3              1.717            1.789       

Hemşire-Lise 12/3       1.299            1.355        

Mühendis-Şantiye 1/4    2.087            2.073        

Teknisyen-Büro 12/2     1.300            1.355        

Profesör 1/4            3.276            3.411        

Araştırma görev. 7/1    1.552            1.618        

Avukat 1/4              2.171            2.262        

Not: Maaşlara aile ve çocuk yardımı dahildir. Sağlık personelinin maaşında ek ödemeler de yer almaktadır. Kurumsal ve bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı ise hariç tutulmuştur.

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