Başbakan Erdoğan'ın yeğenine uyuşturucudan 4 yıl hapis

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gereği neyse yapın' dediği, yeğeni Mehmet Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişiye “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hapis cezası verildi.



Al Jazeera'nin haberine göre, mahkeme heyeti, Mehmet Erdoğan'ı “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca, Mehmet Erdoğan'ın "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurduğu" gerekçesiyle, cezasının infazının ardından tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına da karar verildi.

8 Şubat 2010’da sanıkların gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti sebebiyle açılan dava İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Erdoğan, Esra İşcan, Serkan Emre, Bayram Kaplan, Selim Selvi, Aysen Tutkun Özmen ve Koray Tansu'nun 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, 5'er yıl hapis cezası ve 5'er gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıkların sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezaların gelecekleri üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 4'er gün karşılığı günlüğü 20 TL'den 80 TL adli para cezasına indirdi.

Sanıklar Esra İşcan, Mehmet Erdoğan, Serkan Emre, Bayram Kaplan, Selim Selvi, Barış Kurt, Turhan Uluhan ve Serdar Tüm'ün “Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurdukları"nın sabit olduğunu belirten mahkeme heyeti, sanıklar hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Başbakan Erdoğan "gereği neyse yapın" demişti

Başbakan Erdoğan söz konusu olayın soruşturma aşamasında "Bu konuda ben gerek valim, gerek emniyet müdürüme açık ve net söyledim. ‘Gereği neyse açık ve net yapın’ dedim’. Ben yeğenliğimden silmişimdir. Benim doğrularımla ve ilkelerimle kaynaşmayan bir yapısı vardır." açıklamasında bulunmuştu.