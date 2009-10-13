Başbakan Erdoğan'ın 'tatlı belası'

Başbakan Erdoğan’ın, sık sık evlerine davet ettiği için “Bu Furkan ile başım dertte” diyerek yakındığı 9 yaşındaki Furkan, “Ben GS’liyim, ama FB’li Başbakan bana kızmıyor. Memleket meselesi konuşmuyoruz” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisini her görüşünde evine davet ettiği için, “Bu Furkan ile başım dertte” dediği 13 yaşındaki komşusu Furkan Ursavaş, “Başbakan’la 9 yaşındayken gittiğim mescidin Kuran kursunu ziyaret etmesi sırasında tanıştım. Çocuklara oyuncak araba dağıttı. Bana da bir araba verdi. Şu anda 60 - 70 oyuncağım var. Başbakan’ı menfaatimiz olduğu için değil, sevdiğim için çağırdım” dedi. Milliyet gazetesinin haberine göre, AKP MYK’nın önceki akşam yaptığı toplantının ardından evine giden Erdoğan’ın konvoyunun önü, Furkan tarafından kesildi. Erdoğan, Kayserili Furkan’ın ısrarı üzerine mantı yemek için Ursavaş ailesinin evine gitti. Furkan’ın ısrarıyla geçen yıl da aynı ailenin evine konuk olan Erdoğan, kendisini izleyen komşulara, “Bu Furkan ile başım dertte” dedi. Erdoğan, bir saate yakın kaldığı evde, Furkan’ın kızkardeşi Beyza (12), evhanımı anne Meral, kantin işletmecisi baba Süreyya ve büyükanne Nuriye Ursavaş’la tanıştı.



‘Mantı da bolmuş!’



Furkan, Erdoğan’ın önceki gün mahalleden geçerken çocukları görünce kardeşi Beyza’ya “Furkan burada mı?” diye sorması üzerine yanına gittiğini ve evine mantı yemeye davet ettiğini belirterek, şunları söyledi:



“‘Annen baban müsait mi’ deyip, içeri geldi. Annem salonda mantı yapıyordu. ‘Mantı da bolmuş’ deyip yemeye başladı. ‘Okulun nasıl?’ diye sordu. Başbakan’ı menfaatimiz olduğu için değil, sevdiğim için çağırdım. Burada onu iş bulmak için evine çağıranlar vardı. ‘Ben sizi sevdiğim için çağırdım’ dedim. Başbakan benim için sokakta gezen herhangi birisi. Onlar nasılsa öyle.”

Furkan, “Büyüdüğünde Başbakan olmak istemez misin?” sorusu üzerine, “Başbakan’ın koltuğunda gözüm yok. Daha ne yapacağıma karar vermedim ama ceket ve kravatı seviyorum” dedi.



‘GS’liyim diye kızmıyor’



Galatasaray’ı tuttuğunu ama Fenerbahçe taraftarı olan Erdoğan’ın kendisine kızmadığını söyleyen Furkan, Başbakan ile “memleket meselelerini” konuşmadıklarını söyledi.



Furkan ile Bayza’nın, Ankara-Eskişehir arasında hizmete giren Yüksek Hızlı Tren’in açılışına da Erdoğan’ın davetlisi olarak katıldığı ortaya çıktı. Furkan, mahallesinden geçen Erdoğan’a hızlı trene binmek istediğini söyleyince, kardeşi ile birlikte açılışa çağrıldığını söyledi.



Erdoğan’a mantı ikram eden Furkan’ın annesi Meral Ursavaş, mantısını herkesin sevdiğini ve zaman zaman mahalleliye mantı satışı yaptığını söyledi.