-BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN MÜDAHALESİ GÜÇLÜ LONDRA (A.A) - 01.02.2011 - İngiliz Financial Times gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e yaptığı çağrının ''Bölgedeki en güçlü müdahalelerden biri olduğunu'' yazdı. Gazetenin internet sitesinde Ankara muhabiri Delphine Strauss imzasıyla yer alan haberde, ''Türkiye'nin Başbakanı, Hüsnü Mübarek'i protestocuların değişim taleplerini dinlemeye çağırdı. Bu, şimdiye kadar bölgedeki herhangi bir liderin yaptığı en güçlü müdahalelerden biriydi'' denildi. Başbakan Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Mısır'la ilgili sözlerine yer veren gazete, ''Ortadoğu'da karışıklık yayılırken, Türkiye kurulu demokrasisi ve göreceli istikrarıyla gurur duyabilir'' yorumunu yaptı. Haberde, bazı eleştirmenlerin, ''Türkiye'nin, Lübnan'daki krizde arabuluculuktan çekilmesinin ve Mısır'daki krizde genelde sessiz kalmasının, bölgedeki etkisinin limitlerini ortaya koyduğu'' yorumu yaptığına dikkat çekildi.