Başbakan Erdoğan'ın mitingi Avrupa Kupası yarışlarını erteletti

3 Ağustos Pazar günü yapılması planlanan "2014 İstanbul ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Ulusal Triatlon Yarışmaları", İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün dün Türkiye Triatlon Federasyonu'na gönderdiği yazı ile ertelendi.



Erteleme kararı Federasyon'un sitesinde yayınlandı. Türkiye Triatlon Federasyon'un sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"2014 İstanbul ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Ulusal Triatlon Yarışmaları 04 Ağustos 2014 tarihine alınmıştır.

İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 31 Temmuz 2014 tarih ve 15956 sayılı yazıları ile,

ETU Triatlon Avrupa Kupası yarışlarının yapılacağı güzergâhta, aynı tarihte Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın mitinginin yapılacağından trafikte aksamalar yaşanacağı sebebi ile,

Müsabakaların aynı güzergâh ve saatlerde 04 Ağustos 2014 Pazartesi günü yapılması istenmiştir.

Bu zorunlu değişiklik sebebi ile ETU Teknik delegesi ile acil toplantı yapılarak yarışmaların 04 Ağustos 2014 Pazartesi gününe alınmasına karar verilmiştir.

Federasyonumuzun istemi dışında gelişen olaylar sebebi ile yapılan bu değişikliğe göre tüm sporcu, antrenör ve yöneticilerimizin programlarını ayarlamalarını ve anlayışlarını rica ederiz.

Tüm ilgililere duyurulur."