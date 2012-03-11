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Başbakan Erdoğan'ın karar için 45 günü var

Savcının KCK soruşturmasında beş MİT mensubu hakkında soruşturma izni için başvuruda bulunması üzerine gözler Başbakan Erdoğan'ın vereceği karara çevrildi.

11 Mart 2012 07:49

T24- İstanbul özel yetkili savcılığının KCK soruşturması kapsamında aralarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bulunduğu beş MİT mensubu hakkında soruşturma izni için başvuruda bulunması üzerine gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği karara çevrildi.


Radikal'in ha.erine göre, izin konusunda ‘4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’ hükümleri esas alınacak.

Buna göre, Başbakanlık izin talebine 30 gün içinde yanıt vermek zorunda. Süre zorunlu hallerde 15 gün daha uzatılabilir. Yani Başbakanlık 45 gün içinde yanıt vermek zorunda. Erdoğan izin verirse savcı soruşturmaya devam edecek.

İzin vermezse savcı kararın iptali için Danıştay’a iptal davası açabilecek. Danıştay, 3 ay içinde kararını verecek. Daire, soruşturmaya ‘izin yok’ kararını iptal ederse soruşturma sürecek, iptal etmezse, soruşturma dosyası rafa kaldırılacak. Erdoğan, savcılığın talebini yanıtsız bırakırsa savcılığın Danıştay’a dava açma hakkı bulunmuyor.


 

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