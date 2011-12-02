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Politika

Başbakan Erdoğan'ın istirahati sürüyor İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2011 18:06

-Başbakan Erdoğan'ın istirahati sürüyor İSTANBUL (A.A) - 02.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sindirim sistemi ameliyatı olduğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olduğu Salı gününden beri Üsküdar Kısıklı'daki konutunda dinleniyor. Başbakan Erdoğan taburcu olduğu üçüncü günde de konutunda istirahati sürerken, basın mensupları da Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddenin karşısındaki arsada beklemeye devam ediyor. Çevredeki geniş güvenlik önlemleri de üç gündür aynı şekilde sürdürülüyor. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddeye konulan kürsü üzerinde açılan ve dileyenlerin ''geçmiş olsun'' dileklerini yazdığı deftere vatandaşlar mesajlarını yazıyor. -ABD Başkan Yardımcısı Biden ile Erdoğan'ın görüşme ihtimali- Bu arada dün akşam Ankara'ya gelen ve bugün İstanbul'da olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Joseph Biden'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ihtimali nedeniyle ABD'li bir heyet, Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun çevresinde incelemelerde bulundu. Heyettekiler konutun çevresindeki görevlilerden de bilgi aldı. Bu arada, heyetten bir kişi de çevreden fotoğraf çekti.

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