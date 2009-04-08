Başbakan Erdoğan'ın evinde sürpriz zirve

Başbakan Erdoğan'ın kabinede revizyona gitmek için harekete geçmesi beklenirken bugün İstanbul'daki evinde ilginç bir zirve gerçekleştirildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Üsküdar'daki evinde yapılan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Mini zirveye Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Devlet Bakanı Egemen Bağış ve Cüneyt Zapsu katıldı.



Zapsu yaklaşık yarım saat sonra toplantıdan ayrılırken Başbakan ve bakanların bazı ekonomik gelişmeleri ele aldığı öğrenildi. Bakanların görüşmenin ardından ellerindeki dosyalar dikkat çekti. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.



İki senaryo gündemde



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim gecesi kabine revizyonuna ilişkin sinyal vermesinin ardından hareketlenen siyasi kulislerde iki farklı senaryo ağırlıklı olarak konuşuluyor. Bu senaryoların ilkine göre, kabine değişikliği bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek. Bu çerçevede 6 bakan kabine dışı kalacak. İkinci senaryo ise daha uzun vadeli ve hem kabine hem de parti yönetiminde kapsamlı değişiklik içeriyor. İkinci senaryo ise daha uzun vadeli ve hem kabine hem parti yönetimini hem de Meclis yönetiminde kapsamlı değişiklik içeriyor. Bu senaryo öncesi de seçim analizi yapılacak parti politikası da gözden geçirilecek.



Birinci senaryo: 6 bakan kabine dışında kalıyor



Siyasi kulislerden edinilen bilgiye göre, kabine değişikliğinin bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta içi gerçekleşecek. Kesin olmamakla birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu Cuma günü piyasalara müjde olarak sunulacak yeni bir ekonomik paket açıklaması bekleniyor. Bu açıklamanın tartışmaları sürerken, Erdoğan’ın Köşk’e çıkarak, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunmayı planladığı belirtiliyor.



Buna göre, kabine değişikliğine ilişkin birinci senaryo da 6 bakan kabine dışında kalacak. Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Devlet Bakanları Mehmet Aydın, Murat Başesgioğlu ile Kürşat Tüzmen kabine dışında kalacak. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Cemil Çiçek’ten boşalacak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine kaydırılacak. Beşir Atalay’dan boşalacak İçişleri Bakanlığı’na da AKP Genel Sekreteri İdris Naim Şahin’nin, Hüseyin Çelik’ten boşalacak Milli Eğitim Bakanlığı’na da Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam’ın getirilmesi bekleniyor. Devlet bakanlıklarına atanacak isimler arasında Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin adı geçiyor.



Bakanlıklar ikiye bölünüyor



Aynı kaynaklara göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile Madencilik ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olarak ikiye ayrılacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı da Kültür ile Turizm Bakanlıkları olarak ikiye ayrılacak. Enerji Bakanlığı’na Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Madencilik ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na da Karaman Milletvekili Lütfü Elvan getirilecek.



Elektrik Mühendisi olan Taner Yıldız’ın adı 22 Temmuz seçimlerinden sonra da Enerji Bakanlığı için geçmişti. Başbakan Erdoğan’a da bu konuda özel danışmanlık yaptığı biliniyor. Karaman Milletvekili Lütfü Elvan da DTP müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Maden Yüksek Mühendisi olan Elvan aynı zamanda ekonomist ve planlamacı kimliği ile de tanınıyor.

Başbakan Erdoğan’ın 6 bakanla sınırlı kalması beklenen kabine revizyonunda gümrük ve dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen dışında ekonomi ekibine dokunmayacağı belirtiliyor.



İkinci senaryo: Olağanüstü kongre



İkinci senaryo ise daha uzun vadeli ve hem kabine hem parti yönetimini hem de Meclis yönetiminde kapsamlı değişiklik içeriyor. Kasım’da yapılacak AKP’nin Olağan Büyük Kongresi Eylül ayına çekilerek, hem parti vitrininde hem de kabine de köklü bir revizyon gerçekleştirilecek. Bu senaryo öncesi de seçim analizi yapılacak parti politikası da gözden geçirilecek. Bu senaryoya göre söz konusu takvim şöyle işleyecek:



Adım adım takvim



-Seçim sonuçlarının sağlıklı biçimde bilim adamlarının da katılacağı toplantılarla değerlendirmesi yapılacak.

-Kasım ayında yapılacak AKP Olağan Büyük Kongresi öne alınacak, Eylül ayına olağanüstü büyük kongreye gidilecek. İlçe ve il kongrelerinde üye ve delegelerin de nabzı tutularak yapılacak değişikliklerin büyüklüğü değerlendirilir.

-22 Temmuz seçimlerinin ardından yapılan TBMM Başkanlığı seçimleri 9 Ağustos’ta yenilenecek. Toptan’ın yerine Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek gibi kabineden güçlü bir isim getirilerek, revizyonun düğmesine basılacak.

-Kongre’nin ardından yapılacak geniş operasyon ile parti ve grup vitrininde öne çıkan isimler de kabineye alınarak hem genel merkezde hem de TBMM Grup Yönetimi’nde köklü değişiklikler hayata geçirilecek.

-Böylece AKP, TBMM’nin yeni yasama yılına teşkilatlarından parti yönetimine, kabinesinden TBMM vitrinine yenilenmiş biçimde girecek.

Bu takvime uyularak yapılacak operasyonların parti içinde yaratacağı olası kızgınlık ve kırgınlıkların da önüne geçilmesi planlanıyor.



