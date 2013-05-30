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Yaşam

Başbakan Erdoğan'ın çelengini kıran çiftçi serbest

Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği çelengi kırdığı iddia edilen Mersinli çiftçi B.K., jandarma ekipleri tarafından, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alınan B.K serbest bıraklıdı

30 Mayıs 2013 22:17

9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in cenaze töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği çelengi kıran çiftçi gözaltına alındı. Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen B.K., hakkında 'mala zarar vermek' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel, İslamköy Beldesi'ndeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanısıra çok sayıda siyasi ve vatandaşın katıldığı cenaze törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bir çelenk gönderdi.

Cenaze töreninde bir çiftçinin Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği çelengi kırdığı iddia edildi. Çelengi kırdığı iddia edilen Mersinli çiftçi B.K., jandarma ekipleri tarafından, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alındı.

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