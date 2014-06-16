Şiddetli yağmur ve doluya alçı tavan dayanmadı

İstanbul Eyüp'te bulunan Vialand isimli AVM'nin alçıpan tavanında parça tavanı çöktü.

26 Mayıs 2013 tarihinde açılışına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, dönemin AB Bakanı ve Başmüzakerecisi Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu gibi isimler katılmıştı.

AVM yönetiminden t24'e yapılan açıklamada, tavan çökmesi olmadığı, açık alandaki dekoratif alçıpanın yarım saat süren şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle, 3 metrelik alanda parça yırtılmalar oldu. Herhangi kimsenin yaralanması ya da zarar görmesi söz konusu değil açıklaması yapıldı.