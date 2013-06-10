CHP'li Gök: Başbakan'ı karşılamaya gelenlere 100 TL’mi verildi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Esenboğa Havaalanı karşılamasında 100 TL verildiğine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel İşleri Dairesi'nin çalışanların cep telefonlarına attığı kısa mesaja dikkat çeken Gök, “İzinli personel çalışma ücreti alacaktır ve karşılama için araç ile gelen personele 100 TL yakıt gideri verilecektir. Katılmayan personel hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ankara.B.B. Personel işleri” denildiği doğru mudur? Doğru ise bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’a Gök’ün yönelttiği sorular şöyle.

İstanbul Taksim Gezi Parkına AVM yapılmasına karşı halkın göstermiş olduğu direncin tüm yurt düzeyinde yaygınlaşması sonrası, 9 Haziran 2013 Pazar günü, Ankara Esenboğa Havalimanında ve çeşitli yerlerde kamu araçlarıyla ve taksi duraklarından talimatla temin edilen taksilerle konvoy oluşturulduğu ve insanların buralara taşındığı bilinmektedir.

Öncülüğünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı bu organizasyonda, gezi parkındaki dirence karşı bir karşılık verilmek istendiği muhakkaktır.

Gezi parkı ve Türkiye’deki tüm protestolarda halkın kendi duyarlılığı ve olanaklarıyla herhangi bir organizasyona bağlı olmadan göstermiş olduğu tepkinin karşısında devlet olanaklarıyla bir karşı organizasyon yaratıldığı tartışılmazdır.

-Belediye Başkanının görevleri arasında bulunmadığı halde Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında belediye araç ve personeliyle karşılamaya insan taşıması nedeniyle bir soruşturma açtıracak mısınız?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel İşleri Dairesi'nin çalışanların cep telefonlarına attığı SMS ile; “Türkiye devletinin büyük lideri sayın Başbakanımız Recep TAYYİP ERDOĞAN için yarın saat 13.00’de Esenboğa Havalimanın da karşılama yapılacaktır tüm personelin katılımı zorunludur. İzinli personel çalışma ücreti alacaktır ve karşılama için araç ile gelen personele 100 TL yakıt gideri verilecektir. Katılmayan personel hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ankara.b.b. Personel işleri” denildiği doğru mudur? Doğru ise bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Yasada ve usulde yer olmayan bu eylem için tüm Ankaralıların vergileriyle oluşan kaynaktan AKP mitingi için harcama yapılmasını soruşturacak mısınız?

-Taksi durakları aranarak duraktaki taksilerin yarısının karşılamaya katılmasının bir talimat olarak verilmiş olduğu yolundaki bilgiler kamuoyunda büyük rahatsızlıklara neden olmuştur. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

-Ankara Büyükşehir Belediyesince Kamu araçlarına AKP bayrakları yapıştırılarak AKP propagandasında kullanılmış olması karşısında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?