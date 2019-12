Başbakan Erdoğan'dan IMF için iki ayda iki zıt açıklama

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan 11 Ocak'ta “IMF ile anlaşma gün, hafta meselesi” dedikten tam iki ay sonra “IMF ile anlaşma söz konusudeğil” dedi.









Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, iki ay önce “noktanmak üzere” olduğu mesajını verdiği Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmaya varılamadığını açıkladı.. “Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olduğunu” vurgulayan Erdoğan, “Bizim şu anda stand by olarak herhangi bir anlaşmamız söz konusu değil” açıklamasını yaptı.





Başbakan, “İki ay önce anlaşma için, gün-hafta meselesi, demiştiniz. Bu iki ay içinde ne değişti acaba” sorusuna, şu yanıtı verdi:





“O açıklamamı yaparken bir ifade daha kullandım hatırlarsanız. O ifadede, bizim ilkelerimiz var, ilkelerimizden vazgeçilmesi istenirse vazgeçmeyiz, demiştim. Bazı konulurda anlaşamadık. Mesela bir tanesi belediye gelirleriyle alakalı konu. Buna benzer birçok konular olmuştur ki, biz bunlarda mutabık kalmadık. Bunlar stand by anlaşmasını ortadan kaldırdı. Ama önemli olan şu; Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duran bir ülke. Türkiye'yi böyle görmüş olmaları bizi mutlu etmektedir. Ülke olarak çok daha güçlü noktalara geleceğiz. Orta vadeli programımız neyse aynen ortaya koyacağız.”





Babacan: Mayıs'a kadar stand by görüşmesi yok



Erdoğan'dan önce açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, IMF ile stand by çalışmaları konusunda, "Bugün ile mayıs arasındaki tarihte artık programla ilgili görüşmeler olmayacak. Görüşmelerimiz, çalışmalarımız artık tamamen 4. madde çerçevesinde gözden geçirme heyetiyle yapacağımız gündeme yoğunlaşacak" dedi.



Babacan, Türkiye - Güney Kore İş Forumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. IMF'nin “Artık Türkiye ile stand by konusunu görüşmüyoruz” açıklamasıyla ilgili sorular üzerine Babacan şunları söyledi:

"Uluslarası Para Fonu'na üye olan her ülke ortalama her yıl bir defa 4. madde çerçevesinde gözden geçirme çalışması yapar. Biz bunu en son 2007 Mayıs ayında yapmıştık. Aradan uzun süre geçtiği için bu çalışmaları yapmaya karar verdik. Dün akşam yaptığımız telefon görüşmeleri sonucu bunu mayıs ayı başında yapmaya karar verdik. Bundan sonraki bütün yoğunluğunuz 4. maddeyi gözden geçirmeye yönelik olacak. Mayıs ayına kadar bir görüşmemiz olmayacak.”









'Mayıs'tan sonrası için bir şey söyleyemeyiz'



Babacan, "Standy by tamamen rafa kalktı mı" sorusuna "Bugün ile mayıs ayı arasında programla ilgili bir görüşme olmayacak. Mayıs ayından sonra ne olacağına dair şu an bir şey söyleyemeyeceğiz. Mayıs'tan sonrası için bugünden bir şey söyleyemeyiz" diyerek açık kapı bıraktı.

"Bizim orta vadeli programamız Türkiye'nin ne yapacağını, ne yapmayacağını ortaya koymuştur" diyen Babacan, "Bunu 6 aydır uyguluyoruz. Biz geçen yıl ortaya koyduğumuz hedeflerin ilerisindeyiz. Bu orta vadeli program içeride ve dışarıda kendi güvenirliğini ortaya koymuştur. Ve bu devam edecektir, IMF olsa da, olmasa da" görüşünü dile getirdi.







'Stand by yapsak büyümeyi ileri götürebilirdik...'



"Önemli olan Türkiye'nin bundan sonra ne yapacağıdır" ifadesini kullanan Babacan, "IMF olsun olmasın... Türkiye 2 yıldır nasıl sürdürdüyse kendi programını bundan sonra da sürdürecektir. IMF ile bir anlaşma yapma mecburiyetimiz yok. Bunu yapsaydık belki büyümeyi biraz ileriye götürebilirdik. Bu beklenmeyen bir sonuç değil, sürpriz de değil" diye konuştu.



"Görüşmelerin sona erdiğini ilk olarak biz açıkladık" diyen Babacan şöyle devam etti:

"Çok yoğun bir telefon trafiği yaşadık, kararımızı aldık. Biz açıklama yaptık, onlar daha sonra açıklama yaptı. Türkiye kendine güvenen bir ülkedir. Türkiye artık bu konuda tecrübe ve birikim olarak belli bir seviyeye gelmiş durumda. Kendi öz güvenimiz konusunda bir sıkıntı olmasın. Stand by anlaşması IMF'ye üye olan her ülke için geçerli. Bugün için bizim gündemimizde değil. Bugün itibariyle bir stand by gerekliliği yok" diye konuştu.