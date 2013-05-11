Başbakan Erdoğan'dan Hatay'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama...

Başbakan Erdoğan'dan Hatay'da meydana gelen patlamaya yönelik ilk açıklama:

20'ye yakın ölü var, 46 ağır yaralı var. Ölü sayısı artabilir. Şu anda gerek Hatay Vali'm gerekse oradaki yetkililerimiz olayı kimin yaptığına dair çalışmalarını sürdüyor.

Bu süreç hassas bir süreç. Bu yeni dönemi hazmedemeyenler, ülkemizdeki bu özgürlük havasının teneffüs edilmesine olumlu bakamayanlar bu tür eylemler içine girebilir.

Bir diğer hassas durum: Suriye sınırı ilimizdeki bir ilimiz Hatar. 20-25 bin Suriyeli sığınmacı oradaki kamplarda yaşıyor. Bunları hazmedememek gibi bir süreç olabilir, bunu tahrik etmek isteyenler olabilir. Bu konularda da çok dikkatli olamamız lazım. Tüm ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Sabırlı olacağız ve bu süreci inşallah aşacağız. Bakanlarımızı Hatay'a harekete halindeler. Biz de buradan süreci takip edeceğiz.

Durum biraz karışık, netleştikçe arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yapar.