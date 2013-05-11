T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Erdoğan'dan Hatay'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama...

Başbakan Erdoğan: 20'ye yakın ölü var, 46 ağır yaralı var. Ölü sayısı artabilir.

11 Mayıs 2013 19:08

Başbakan Erdoğan'dan Hatay'da meydana gelen patlamaya yönelik ilk açıklama:

20'ye yakın ölü var, 46 ağır yaralı var. Ölü sayısı artabilir. Şu anda gerek Hatay Vali'm gerekse oradaki yetkililerimiz olayı kimin yaptığına dair çalışmalarını sürdüyor.

Bu süreç hassas bir süreç. Bu yeni dönemi hazmedemeyenler, ülkemizdeki bu özgürlük havasının teneffüs edilmesine olumlu bakamayanlar bu tür eylemler içine girebilir.

Bir diğer hassas durum: Suriye sınırı ilimizdeki bir ilimiz Hatar. 20-25 bin Suriyeli sığınmacı oradaki kamplarda yaşıyor. Bunları hazmedememek gibi bir süreç olabilir, bunu tahrik etmek isteyenler olabilir. Bu konularda da çok dikkatli olamamız lazım. Tüm ölen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Sabırlı olacağız ve bu süreci inşallah aşacağız. Bakanlarımızı Hatay'a harekete halindeler. Biz de buradan süreci takip edeceğiz.

Durum biraz karışık, netleştikçe arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yapar.

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanpatlamahatayreyhanlısuriyeölüyaralı

İlgili Haberler

Reyhanlı'da meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 43'e yükseldi

Atatürk Caddesi'nde art arda meydana gelen 2 patlamada 43 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Davutoğlu: Hatay'daki patlamalar tesadüf olamaz!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili ''Provokasyonlar olabilir. Güvenlik güçlerimizle gerekli araştırmayı yapıyoruz.'' şeklinde konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24