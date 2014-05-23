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Başbakan Erdoğan'dan doktoruna sürpriz ziyaret

Prof. Sadettin Hülagü: Başbakan sadece ziyaret etti. Başka bir şey yok. Eve nezakat ziyaretinde bulundu

23 Mayıs 2014 11:24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan’ın Yeniköy Fabrikası’ndaki açılış sonrası, İzmit Karabaş Mahallesi’nde evi ve muayenehanesi bulunan, ayrıca kendi doktorluğunu da yapan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün yanında yaklaşık bir saat kaldı.

Prof. Hülagü’nün dairesine binanın altında bulunan otoparktan giren Başbakan Erdoğan, yaklaşık bir saat sonra dışarı çıkarak geniş güvenlik önlemleri altında Cengiz Topel Havaalanı’na gitti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularına kısa cevaplar veren Prof. Sadettin Hülagü, "Başbakan sadece ziyaret etti. Başka bir şey yok. Eve nezakat ziyaretinde bulundu. Kendisini uzun süredir tanıyorum. Evde muayene olmaz. Eşimle görüşmek istedi" diye konuştu.

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