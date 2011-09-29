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Politika

Başbakan Erdoğan'dan BDP'nin kararına yorum ANKARA (A.A)

29 Eylül 2011 13:59

-Başbakan Erdoğan'dan BDP'nin kararına yorum ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının, gelecek yılın ilk yarısı içinde tamamlanmasını istediklerini söyledi. Erdoğan, Makedonya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin yeni Anayasa çalışmalarında BDP'nin de yer alıp almayacağına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: ''Bu konuyla ilgili tabii biz ilk etapta Meclis'te grubu olanlarla adımı attık. Fakat ABD seyahati dönüşünde de bir şeyi söyledik. 'Terörle mücadele, siyasi kurumlarla da müzakere' dedim. Çünkü neyin olacağını zaten biz biliyoruz, kestiriyoruz. Nitekim şu anda böyle bir durum oldu. Yemin ettikten sonra gruplarını oluşturmaları halinde, çünkü bizim burada ilkelerimiz var. Biz kurum veya kuruluşlar arasındaki ilişkileri ilkelere dayalı olarak yürütürüz. Kişiler arasındaki ilişkileri de ilkelere dayalı olarak yürütürüz. Bu bir ilke kararıdır. Bu ilke kararımızla da eğer üçüncü bir grup Parlamento'da oluşursa beşli heyetimiz, aynı şekilde onlara da randevu mektubunu yazar. Randevu vermeleri halinde de heyetimiz onları da ziyaret eder. Zaten biraz sonra malum CHP'yi arkadaşlarımız ziyaret edecekler. Dünkü görüşme gayet olumlu bir şekilde geçti. Temenni ederim ki bugünkü görüşme de olumlu bir şekilde geçer. Meclis'in açılmasıyla birlikte de yoğun bir şekilde buna odaklanacağız. Süratle de yine temenni ediyorum ki 2012'nin ilk yarısı içerisinde biz bu işi bitirelim istiyoruz.''

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