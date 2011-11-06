-Başbakan Erdoğan'dan bayram tebriği ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetelerde yayımlanan mesajında vatandaşların bayramını tebrik etti. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gazetelerde yayımlanan mesaj şöyle: ''Bir bayrak altında bin bayram tadında...Biriz özümüzde, sözümüzde...Bin mısra, bir şiiriz. Bin yıl, bir tarihiz. Kardeşlikte biriz, muhabbette biriz...Bin kardeş, bir milletiz, hepimiz eşitiz. Biriz çalışmakta, paylaşmakta...Bin tuğla, bir binayız. Biriz sevgide, kaygıda...Bin can, bir sevdayız. Milletimizin ve bütün insanlığın Kurban Bayramı kutlu olsun.''