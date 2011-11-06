T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Erdoğan'dan bayram tebriği ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 13:33

-Başbakan Erdoğan'dan bayram tebriği ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetelerde yayımlanan mesajında vatandaşların bayramını tebrik etti. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gazetelerde yayımlanan mesaj şöyle: ''Bir bayrak altında bin bayram tadında...Biriz özümüzde, sözümüzde...Bin mısra, bir şiiriz. Bin yıl, bir tarihiz. Kardeşlikte biriz, muhabbette biriz...Bin kardeş, bir milletiz, hepimiz eşitiz. Biriz çalışmakta, paylaşmakta...Bin tuğla, bir binayız. Biriz sevgide, kaygıda...Bin can, bir sevdayız.  Milletimizin ve bütün insanlığın Kurban Bayramı kutlu olsun.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24