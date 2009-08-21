Başbakan Erdoğan'dan Aksu'ya teşekkür

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önce hükümetin Kürt açılımı ile ilgili Başbakanlığı arayıp Özel Kalem'e not bırakan sanatçı Sezen Aksu'yu aradı. Erdoğan, "Sezen Hanım, hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Toplumun tüm hassasiyetlerini dikkate alacağız. İnşallah altından kalkarız" dedi.



Başbakan Erdoğan, Başbakanlığı arayıp 'Kürt açılımı'na destek veren Sezen Aksu'yu önceki gece arayarak, hassasiyeti için teşekkür etti.



İşte Hürriyet gazetesinde yer alan haberin ayrıntıları...



Erdoğan, “Lütfen sizi aramamı, sürece müdahale etmek, rant sağlamak veya rol çalmak olarak algılamayın. Beni ‘Vatandaş Sezen’ olarak kabul edin” diyen sanatçıya şunları söyledi:



“Sezen Hanım, size gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Biz bunu üniter yapı içinde, ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik adına yapıyoruz. Tek derdimiz de daha güçlü sorunlarından arınmış bir Türkiye. Aslında bir sürü insan bugün sizin düşündüklerinize benzer fikirleri taşıyor. Ama demokratik bir ortamda tabii ki tartışmaların da olması yine çok doğal. Zor bir sürecin yaşanacağı kesin. Zorlu bir yolculuğa çıktık. Bunu çok iyi biliyorum. Toplumun tüm hassasiyetlerini dikkate alacağız. İnşallah altından kalkarız.”



Konuşmanın ardından Aksu da Başbakan’a, “atılan adımın cesaret verici olduğunu, vicdanlarda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde bu sürecin yürütüleceğine” inandığını belirtti.



'Vatandaş Sezen olarak aradım'



Sezen Aksu, iki gün önce Başbakanlığı arayarak Özel Kalem’e şu notu bırakmıştı:



“Ben, Sayın Başbakan’ın açılımını önemli ve cesurca bulduğum için sadece ve sadece ‘Vatandaş Sezen’ olarak aradım. Bu konuda en azından adım atılmasının bile güzel olduğunu düşündüm. Benim de tabii ki bu gelişmeler yaşanırken güzel ülkem ve tüm vicdanlar adına karşı çıkabileceğim veya tamamen destekleyebileceğim noktalar olacaktır. Tek isteğim bu ülkede kardeşçe, birlik beraberlik içinde yaşamak ve gepegenç çocukların artık ölmemesi. Ama nerede durulacağını da çok iyi bilirim. Burada duruyorum. Başka da bir amacım yok. Lütfen bütün bunları, bu duygularımı Başbakanına iletmek isteyen ana kalbi taşıyan bir vatandaşınızın düşünceleri olarak alın.”