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Ekonomi

Başbakan Erdoğan'dan "yeşil kart" genelgesi ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 11:24

-Başbakan Erdoğan'dan "yeşil kart" genelgesi ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Yeşil Kart hak sahipliği belirleme işlemlerinin yürütüldüğü birimlerde görev yapan personelden ihtiyaç duyulanlar, mülki idare amirlerince, genel sağlık sigortalısı gelir tespit işlemlerini yürütecek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda (SYDV) görevlendirilebilecek. Genel sağlık sigortalısı gelir tespit işlemlerine ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.  Genelgede, ''Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel sağlık sigortalısı gelir tespiti ve gelir testi işlemleri başlatıldığı hatırlatıldı.  Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir tespiti ve gelir testi işlemlerinin, 3294 sayılı ''Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu''na göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Vakıf) tarafından yürütüleceği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi: ''Bu işlemlerin vakıflar tarafından en kısa zamanda sonuçlandırılması, yürütülen hizmetlerde bir aksaklığa meydan verilmemesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının önlenmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mülki idare amirlerince; 2 Kasım 2011 tarihi itibarıyla il ve ilçelerde, Yeşil Kart Bürolarında, Tek Adımda Hizmet Bürolarında ve Yeşil Kart hak sahipliği belirleme işlemlerinin yürütüldüğü diğer birimlerde, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel de dahil olmak üzere, fiilen görev yapan personelden hizmetine ihtiyaç duyulanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görevlendirilmesi, vakıf fiziksel mekanlarının, donanım ve araç durumunun, gelir tespiti ve gelir testi işlemlerinin yoğunluğu da göz önünde bulundurularak yeterli duruma getirilmesi için gerekli önlemlerin alınması hususları ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.''

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