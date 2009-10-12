Başbakan Erdoğan'a çocuktan mantı daveti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısının ardından evine giderken konvoyunu durduran çocuklara hediye dağıttı. Erdoğan, bir çocuğun mantı yeme daveti üzerine evlerine konuk oldu.

Subayevleri'nde Erdoğan'ın makam aracının da içerisinde bulunduğu konvoy, çocuklar tarafından iki kez durduruldu.

Aracının içinden çocuklara hediye dağıtan ve onlarla sohbet eden Erdoğan'ın yolunu üçüncü kez de 13 yaşındaki Furkan Ursavaş adlı bir çocuk kesti. Erdoğan, çocuğun ısrarla mantı yemeğe davet etmesi üzerine evine konuk oldu.

Başbakan Erdoğan, geçen yıl da yine mantı yemek için konuk olduğu Furkan'ın evine girerken kendisini izleyen komşulara, ''Bu Furkan ile başım dertte'' diye seslendi.

Furkan'ın evinde yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan'ı, dışarıda komşularla çocuklar bekledi.

Evden çıkışında, Erdoğan'ın yanına gelen 80 yaşındaki Cibriye Menevşe, Erdoğan'a Malatya'dan bol selam getirdiğini söyledi.

Menevşe'nin elini öpen Erdoğan, bir süre yaşlı kadınla sohbet etti.

Daha sonra, alkışlarla kendisine seslenen çocukların yanına giden Erdoğan, çocukların ''Başbakanım bize de konuk olun'' şeklindeki ısrarlarına, ''Bu akşam olmaz. İnşallah başka zaman'' karşılığını verdi.

Bazı vatandaşların sorunlarını da dinleyen Erdoğan, daha sonra evine geçti.