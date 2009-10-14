Başbakan Erdoğan yarın Irak'a gidecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin başkanlar düzeyindeki toplantısına katılmak üzere yarın Irak'a gidecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'a, Bağdat'a düzenleyeceği günübirlik ziyarette, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmalarının eş güdümünden sorumlu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Konsey bünyesinde görevli bakanlar eşlik edecek.

Başbakan Erdoğan'ın heyetinde 30'a yakın iş adamı da yer alacak.

Erdoğan ayrıca, Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Türkiye-Irak Ortak Kabine toplantısı'na eş başkanlık edecek.

Ziyaret sırasında, Ortak Kabine toplantısının ardından İstanbul'da mutabık kalınan mutabakat muhtıralarının ilgili bakanlar arasında imzalanması öngörülüyor.

Öte yandan, Başbakan Erdoğan, temasları kapsamında Irak Başbakanı Maliki'nin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Meclis Başkanı Ayad El Samarrai ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Tarık Haşimi ve Adil Abdülmehdi ile ikili görüşmeler yapacak.