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Politika

Başbakan Erdoğan ve Leyla Zana yarın görüşecek

Zana'yı 'Erdoğan bu işi çözer' sözleri nedeniyle eleştiren BDP'den yarınki görüşme için henüz bir değerlendirme gelmedi

29 Haziran 2012 11:32

'Kürt sorununu Erdoğan çözer' diyen Leyla Zana, Başbakan'dan randevu talep etti. Erdoğan'ın talebe olumlu yanıt verdiği öğrenilirken, görüşmenin yarın Başbakanlık'ta yapılacağı bildirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'yı kabul edecek. Başbakanlık kaynakları, görüşmenin 30 Haziran Cumartesi günü Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşeceğini bildirdi.

Leyla Zana, ''Kürt sorunu''yla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, ''Ben Başbakan Erdoğan'ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna olan inancımı yitirmedim. Yitirsem burada olmazdım'' açıklaması yapmıştı.

Zana'nın bu açıklaması BDP yönetiminden de tepki almıştı. Zana konuyla ilgili daha somut bir adım attı ve Başbakan'dan randevu talep etti.

Zana, Erdoğan ile görüşme talebini Başbakanlık Özel Kalemi aracılığıyla iletti. Erdoğan, randevunun derhal verilmesini istediği öğrenildi.

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