Başbakan Erdoğan ve bakanlar açılım için toplandı

Başbakan Erdoğan, bazı bakanlarla 2,5 saat süren toplantıda demokratik açılımı konuştu.



Kapalı oturumda 'açılım' tartışması

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Atalay, “Kendi konularımızı görüştük. Her gün bir şeyler oluyor görüşülecek, bugün de değişik bakan arkadaşlarla, Başbakanımız çağırdılar, bazı konuları değerlendirdik” dedi. Atalay, “Demokratik Açılım' çalışmasına ilişkin TBMM'de kapalı oturumun ne zaman yapılacağı belirlendi mi?” sorusuna, “O konuda bir şey görüşmedik, ama şu anda yürüttüğümüz bir konu var, biliyorsunuz, arkadaşlarımızla onu değerlendirdik. Tekrar Başbakanımızın başkanlığında gözden geçirdik. Bundan sonrasına ilişkin çalışma takvimimiz üzerinde biraz durduk. Kendi aramızda normal bir değerlendirmeydi” yanıtını verdi.

“Demokratik Açılım” konusunda muhalefet partilerinden alınacak randevunun zamanlamasının sorulması üzerine de Atalay, şunları kaydetti:

“Takip ediyorsunuz, o konuda bizim taleplerimiz belli. Biz, her tür görüşmeye önem veriyoruz, her tür paylaşıma önem veriyoruz. Bu konuda sözü, teklifi, görüşü, düşüncesi olan herkesle paylaşıyoruz. Bu çalışma ancak böyle verimli olur, ona inanıyoruz. Tüm partilerimizle de aynı duyguları yine biz taşıyoruz.”

Muhalefetle randevu tarihi belli değil

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da toplantı çıkışında yöneltilen “Demokratik Açılım konusuna muhalefet partilerinin eleştirileri vardı. Bu konuda Başbakan'ın bir randevu talebi olacak diye biliyoruz. Toplantınızda gündeme geldi mi?” şeklindeki soruya, hayır, bu konuları görüşmedik” yanıtını verdi.

Toplantıda, “Demokratik Açılım” konusunu görüştüklerini belirten Arınç, belirlenen bir süreç olup olmadığının sorulması üzerine, “Biz normal çalışmamızı yaptık. Tekrar bir değerlendirme yaptık. Bu işle birinci derecede ilgilenen arkadaşlarla bir araya geldik” dedi.

Arınç, bir gazetecinin bu konuda atılacak somut adımlarla ilgili ip uçlarını sorması üzerine de şunları kaydetti:

“Böyle ayak üstü söyleyemem, kusura bakmayın. Bir değerlendirme yapıldı, ama bitmedi. Şüphesiz biz zaman zaman bir araya geliyoruz. Geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Temaslar, konuşmalar, bu konularla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Bu akşam da kısaca bunu yaptık.”

Kürtçe konuşmam sürpriz değil

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, “Manisa'da Kürtçe konuşma yaptığı” hatırlatılarak, böyle sürprizlerle tekrar karşılaşılıp karşılaşılmayacağı sorusuna, şu yanıtı verdi: “Sürpriz değil bu, Türkiye'nin yaşadığı gerçekler. Türkiye'de artık Kürtçe kanal ve televizyonumuz var. Arapçası, Farsçası da olacak. Türkiye bir zenginlik. Bu