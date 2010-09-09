-BAŞBAKAN ERDOĞAN VATANDAŞIN BAYRAMINI KUTLADI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası için kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, tüm insanlık için barışa vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum'' dedi. Erdoğan, Sultanbeyli Merkez Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından AK Parti'ye ait otobüse geçerek, meydanda kendisini bekleyen halka hitap etti. Başbakan Erdoğan, ''Ramazan Bayramı'nın, ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası için kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, tüm insanlık için barışa vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum'' dedi. Uzun zamandır Sultanbeyli'ye uğrayamadığını ifade eden Erdoğan, ''Bu bir anlamlı buluşma. Bu anlamlı buluşmanın en önemli yanı 3 gün sonra ülkemizde anayasa değişikliği paketiyle ilgili bir halk oylaması yapılacak. Biliyorum ki Türkiye'de ilçeler arasında rekoru Sultanbeyli elinde bulunduracak'' diye konuştu. Ülkede özgürlükler noktasında bir adım atıldığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''Ülkede darbeci zihniyetin Sultanbeyli'ye neler çektirdiğini Sultanbeyli bilir. Dolayısıyla bu atılacak adım çok önemli. İşte artık darbe anayasaları ayaklar altına alınsın ve bu ülkede milletin anayasası egemen olsun istiyoruz. Milletin anayasasında haklar var, özgürlükler var, milletin anayasasında kadınlarımızın haklarının anayasal güvence altına alınması var. Çocuklarımızın istismarının önüne geçilmesi var. Değerli kardeşlerimizin, şehitlerimizin, dul ve yetimlerimizin anayasal teminat altına alınan hakları var. İşçimizin çift sendikaya üye olma imkanı var. Memurlarımızın toplu iş sözleşmesi yapabilme imkanı var. Aynı haklardan emekli memurlarımızın, aynı haklardan aynı anda istifade etmeleriyle maaşlarının artmasının yolunun açılması var.''