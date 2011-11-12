-Başbakan Erdoğan Van'a gitti ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''ANA'' uçağı ile saat 10.25'te Van'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve diğer yetkililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da Van'a gittiler.