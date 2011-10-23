-Başbakan Erdoğan Van'a gidecek ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30'da Van'a gidecek. Van'da meydana gelen ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan depremin ardından Başbakan Erdoğan'ın deprem bölgesine gideceği bildirildi. Öte yandan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki programını yarıda keserek Van'a gitti. İnceleme ve açılışlar amacıyla Bingöl'de bulunan Kalkınma Bakanı Yılmaz, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle programını yarıda keserek karayoluyla Van'a gitti. Deprem nedeniyle Bingöl İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nden 4, UMKE'den (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) 3 ambulans, 2 arama kurtarma aracı olmak üzere 9 araçlık arama kurtarma ekip Van'a doğru yola çıktı.