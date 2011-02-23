Başbakan Erdoğan üniversite mezunu isteyince istifa etti

T24 - AKP Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da üniversite mezunu il başkanı görmek isteyince görevinden istifa etti.



Tütüncü, istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, Mehmet Geldi’nin, 15 Ocak 2011 tarihinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından vekaleten yürüttüğü il başkanlığı görevine, 16 Şubat’ta asaleten atandığını hatırlattı.

Tütüncü, Başbakan Erdoğan’ın Giresun’da da üniversite mezunu il başkanı görmek istediğini kaydetti ve bir ikinci neden olarak da, genel merkezde bir takım baskılar sonucu göreve getirildiği yönünde bir kanaat oluştuğunu düşündüğü için görevden ayrılma gereği duyduğunu açıkladı.