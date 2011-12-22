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Politika

Başbakan Erdoğan: Tarihimizle gurur duyuyoruz ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 20:42

-Başbakan Erdoğan: Tarihimizle gurur duyuyoruz ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa parlamentosunda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan düzenlemenin kabul edilmesinini değerlendirirken, ''Şunu da dost düşman herkesin bilmesini istiyorum. Biz, tarihimizle gurur duyuyoruz. Bizim veya bizi, sıkıntıya düşürecek bir tarihimiz yok'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenlediler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başbakan Erdoğan, Fransa parlamentosundan Ermeni iddialarının inkarını suç sayan düzenlemeyle ilgili soruyu yanıtlarken, sağduyunun, aklıselimin önümüzdeki sürece hakim olmasını, Türkiye-Fransa İlişkilerini telafisi zor, geri dönülmesi imkansız yollara sevk etmemesini özellikle temenni ettiklerini dile getirdi.  Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Şunu da dost düşman herkesin bilmesini istiyorum: Biz, tarihimizle gurur duyuyoruz. Bizim veya bizi, sıkıntıya düşürecek bir tarihimiz yok.  Tarihimizde yaşanan her türlü hadise ile yüzleşiyor, akademik, bilimsel anlamda tarihin aydınlatılmasını her zeminde en güçlü şekilde savunuyoruz. Defaatle söyledik, biz 'bütün arşivlerimizi açtık varsa başkaları da açsın ve gelsin bütün tarihçiler, hukukçular, siyaset bilimcileri buralarda çalışsınlar' dedik.  Tarih, parlamentolarda oylamalarla yazılmaz, olsa olsa tarih parlamentolarda oylamalarla çarpıtılır. Tarihi çarpıtanları tarihi hadiseleri, siyasi istismar aracı olarak kullananları tarih de halklar da affetmeyecektir.  Zannediyorum bu soru ev sahibi arkadaşlarımın 2. soruyu sormalarını ortadan kaldırmıştır ve çok değerli misafirimi şu ana kadar aç bıraktım. kendisine yemek ikramında bulunacağım ve ayrıca da anamuhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu ile de randevumuz var. Ardından kendileriyle görüşmem olacak. bir başka zaman bu soruyu telefi ederiz diyorum.''

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