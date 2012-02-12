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Başbakan Erdoğan, taburcu oldu

Başbakan Erdoğan'ı taşıyan sivil plakalı makam aracı, saat 21.20'de hastaneden ayrıldı...

12 Şubat 2012 23:41

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşamasının gerçekleştirildiği Koşuyolu'ndaki Özel İstanbul Medipol Hastanesi'nden taburcu oldu.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geldi.

Başbakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada ''Başbakanımızın 26 Kasım 2011'de gerçekleşen sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşaması, yaklaşık 30 dakikalık bir girişimle başarıyla tamamlanmış; başlangıçta planlandığı üzere tedavi bu şekilde nihayete ermiştir. Başbakanımızın sağlığı son derece iyidir. Kendisi, hafta içinde rutin mesaisine başlamayı planlamaktadır'' denilmişti.

 

 

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