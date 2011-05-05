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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN SERT KONUŞTU MERZİFON (A.A)

05 Mayıs 2011 01:47

-BAŞBAKAN ERDOĞAN SERT KONUŞTU MERZİFON (A.A) - 04.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da polis otosuna yönelik saldırıyla ilgili olarak ''Bu namert eller, bu alçak eller, bu demokrasiye inanmayan, halkın iradesine saygısı olmayan bu eller, bu bölücü terör örgütünün uzantıları, bu çeteler milletimden gereken dersi alıyor, alacak ve bunların akıttıkları kan da yerde kalmayacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, Merzifon Fen Lisesi'nin açılışını yaptı. Burada konuşan Erdoğan, bugün Kastamonu-Çankırı yolunda meydana gelen polis eskortuna yönelik saldırıya değindi. Üzüntülü olduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün hüzünlüyüm, zira Kastamonu mitinginden sonra konvoyumuzdaki polislerimize yapılan saldırıda bir polisimiz şehit oldu, bir polisimiz de yaralandı. Tabii milletimizin başısağolsun, ailesine başsağlığı diliyorum ve yaralımıza Rabbimden şifalar diliyorum. Bu namert eller, bu alçak eller, bu demokrasiye inanmayan, halkın iradesine saygısı olmayan bu eller, bu bölücü terör örgütünün uzantıları, bu çeteler milletimden gereken dersi alıyor, alacak ve bunların akıttıkları kan da yerde kalmayacak. Evelallah bu kervan, inançla, emin adımlarla bu yola devam edecek. Bu yoldan bizi alıkoymaya bu tür eylemler hiçbir zaman yetmeyecektir. Zira bu yola çıkışımızın ana umdeleri bellidir ve bu tür eylemler bizi ürkütmeyecektir. Çünkü biz, halka hizmetin Hakka hizmet olduğunu bilerek bu yola çıktık ve milletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için fedaican etmeye biz ahdetmiş olarak bu yola çıktık. Bizi değerlerimizden koparmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.''

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