Erdoğan: Rusya, Suriye'nin ağzıyla konuşuyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Suriye'nin vurduğu Türk jeti hakkındaki değerlendirmeleriyle ilgili ''Rusya Suriyelilerin ağzıyla konuşuyor'' yorumunda bulundu. Erdoğan, olayın ardından toplanan NATO’nun tutumunun da memnuniyet verici olduğunu da vurguladı.

Başbakan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'nin Türk jetini düşürmesi provokasyon veya planlı bir eylem olarak görülmemelidir' şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

'Sayın Lavrov'un açıklaması neye dayalı bilmiyorum. Dün, Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmeler daha farklıydı. Buradaki açıklaması herhalde Suriye mahfilleriyle yaptığı görüşmeden hareketle, onların diliyle biraz konuşmuş olsa gerek. Tabi bizim şu andaki bulgularımız, elimizdeki belgeler, pek de onun iyi niyetli davrandığı kadar bir tablo ortaya koymuyor.'

28 NATO üyesi Suriye'yi şiddetle kınadı

Başbakan Erdoğan, gazetecilerin, 'NATO bugün bir toplantı yaptı, bu anlamda Türkiye'nin uluslararası arenadaki süreci nasıl işleyecek?' şeklindeki sorusuna da 'NATO'nun tavrından doğrusu memnunuz. 28 ittifak üyesi, Suriye'yi şiddetle kınamışlardır ve saldırının kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. NATO'nun bu noktada da ayrılmaz bir bütün olarak süreci değerlendireceğini ve takip edeceğini de ortaya koymuşlardır' yanıtını verdi.