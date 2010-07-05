Başbakan Erdoğan Ramallah'ta "yılın adamı"

T24-



"Modern Akademi" adlı yüksek okulun mütevelli heyeti, Başbakan Erdoğan'a nadir bir armağan gönderiyor: Kudüs Eski Kent'te Haremüşşerif içindeki Kubbetüssahra Camii'nin 1992-1996 yılında değiştirilen kubbesinden altın kaplama orijinal parça Erdoğan'a hediye edilecek.



Okulun mütevelli heyeti başkanı Dr. Hüseyin Şiyuhi, "Erdoğan çok cesur bir lider ve Filistin halkı ile davası için yaptıklarıyla bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Erdoğan'ı çok seviyoruz" dedi.

Erdoğan'ı "yılın adamı" seçen mütevelli heyetinin hediye ettiği altın kaplama parça, 1992-1996 yılında Ürdün Kralı Abdullah'ın caminin kubbesini yenilerken eski kubbeden saklanan ve İslam dünyasının ileri gelenlerine hediye edilen parçalardan biri.



- "ASLA UNUTMAYACAĞIZ" -

Şiyuhi, okulun mezuniyet töreninde, Erdoğan'ın Filistin halkının sorunlarının çözümü için çok önemli şeyler yaptığını, Filistinlilerin insani hakları için çaba gösterdiğini, özellikle Gazze'ye 1,5 yıl kadar önce düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail'e karşı durduğunu ve Gazze'ye ambargonun kaldırılmasına yönelik önemli destek verdiğini belirtti. Şiyuhi, "Bütün bunları asla unutmayacağız" dedi.



Erdoğan'ın Filistinlilere yönelik destek ve çabalarının sadece Filistin halkı tarafından değil, artık dünya tarafından da bilindiğini söyleyen Şiyuhi, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusunda Erdoğan'ın ısrarlı tutumunu da övdü.







Hem Filistin halkı, hem Filistin'deki yüksek öğrenim kurumları, hem de kendi okulunun yönetimi, hocaları ve öğrencileri adına duygularını dile getirerek Erdoğan'a teşekkür etmek istediklerini belirten Şiyuhi, bu çerçevede tüm dost Türk halkına da sevgi ve saygılarını iletmek istediklerini ifade etti.