Erdoğan: Cumhurbaşkanı Gül de paralel devlet tarafından dinlenmiş

Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la İran dönüşü uçakta sohbet ettiklerini ve Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de parelel devlet tarafından dinlenmiş" dediğini aktardı.

CNN TÜRK'te Dört Bir Taraf programına katılan gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi, yarın "yeni bir tartışmayı alevlendirecek" bir olayın uçaktaki gazeteciler tarafından gündeme getirileceğini söyledi. Fakat Negihan Alçı'nın ısrarı üzerine sözünü ettiği olayı canlı yayında paylaştı.

Selvi, "Meslektaşlarıma haksızlık olmasın, yarın okuyacağız" diyerek konu hakkında daha fazla bilgi vermek istemediğini söyledi.