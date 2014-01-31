T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Cumhurbaşkanı Gül de paralel devlet tarafından dinlenmiş

Abdulkadir Selvi, 'Başbakan Erdoğan, uçaktaki sohbet sırasında, 'paralel yapı'nın Cuhmurbaşkanı Gül'ü de dinlediğini söyledi' dedi

31 Ocak 2014 00:40

Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la İran dönüşü uçakta sohbet ettiklerini ve Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de parelel devlet tarafından dinlenmiş" dediğini aktardı.
CNN TÜRK'te Dört Bir Taraf programına katılan gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi, yarın "yeni bir tartışmayı alevlendirecek" bir olayın uçaktaki gazeteciler tarafından gündeme getirileceğini söyledi. Fakat Negihan Alçı'nın ısrarı üzerine sözünü ettiği olayı canlı yayında paylaştı.
Selvi, "Meslektaşlarıma haksızlık olmasın, yarın okuyacağız" diyerek konu hakkında daha fazla bilgi vermek istemediğini söyledi.
 

 

ETİKETLER

paralel yapıparalel devleterdoğandinlemeabdullahgülcemaatgülenabdulkadir selvi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24