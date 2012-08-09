Başbakan Erdoğan: Özürlü değil, engelli!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ATO’nun Congresium Salonu’nda gerçekleştirilen Özürlü Memur Seçme Sınavı Kura Çekim Töreni’ne katılan Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada, “özürlü” ifadesine karşı olduğunu, bu konuda mevzuattan “özürlü” ifadesini kaldırarak yerine “engelli” ifadesini koyacaklarını söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın, Özürlü Memur Seçme Sınavı Kura Çekim Töreni'ndeki konuşmasından bazı bölümler şöyle:

‘Yüzde 3’ten taviz vermeyeceğiz’

Erdoğan konuşmasında engellilerin kamuda işe yerleştirilmesiyle ilgili olarak, “Sizlere şunu da bir müjde olarak verebilirim. O da şudur: Kamuda ne kadar yüzde 3’e tekabül eden engelli ihtiyacı varsa, bundan sonra bu engelli yerleştirmeyle ilgili kamudan biz bu tespiti yaptıktan sonra resen bu imtihanları başlatacağız. Başbakan olarak bizim talimatımızla bu adımı atmak suretiyle belli bir periyotta buralar dolana kadar engelli kardeşlerim kamuda yerini almış olacak. Bu yüzde 3’ten taviz vermeyeceğiz ve bunu çözeceğiz inşallah” diye konuştu.

'Eğitim düzeyi arttıkça engelli istihdamı da artıyor'

Türkiye büyüdükçe ve şartlar iyileştikçe bunu istihdama yansıtmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, işsizlik sorununu da kısa sürede çözeceklerini ifade etti. Konuşmasında atama ile eğitim arasındaki ilişkiye de dikkat çeken Erdoğan, 7 bin 746 kişilik kadro ilanına Türkiye genelinde 128 bin 330 kişinin başvurduğunu, ilan edilen kadronun 16 katı başvurudan eğitim düzeyi arttıkça daha fazla istihdam edebildiklerini kaydetti. Kadro için başvuran her 2 lisans mezunundan ve 5 ön lisans mezunundan birini istihdam ettiklerini belirten Erdoğan, ilköğretim, ortaöğretim ve lise mezunları arasında büyük bir yığılma olduğunu, bu kademelerde istihdam oranının azaldığını ifade etti. Erdoğan, lise mezunu 16 kişiden birinin, ilk ve ortaokul mezunlarından ise her 66 kişiden birinin istihdam edilebileceğini söyledi.

‘Özürlü değil engelli’

Hükümetleri döneminde engelli vatandaşların önünü açacak yasal, Anayasal ve kurumsal düzenlemelerden bahseden Erdoğan, özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında okuyan engelli öğrenci sayısındaki artışlara da dikkat çekti. Engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmaya ve eksikleri gidermeye devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, “özürlü” ifadesine karşı olduğunu, bu konuda mevzuattan “özürlü” ifadesini kaldırarak yerine “engelli” ifadesini koyacaklarını söyledi. Engellilerle ilgili çıkardıkları kanunla engellilere en tabi haklarını teslim ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Bunu yardım ya da lütuf anlayışıyla değil haklarını teslim etme anlayışıyla yürütüyoruz” diye konuştu.

‘Belediyelerimizle çalışmalarımız sürüyor’

Erdoğan konuşmasında engelliler için evde bakım imkânlarını artıracaklarını, hükümetleri döneminde aylık 1 asgari ücret tutarında ödeme yapılan engelli sayısının 372 bin kişiye yükseldiğini, özel bakım merkezlerinde hizmet alan engellilerin sayısının 8 bini bulduğunu, bu hizmet için aylık 11 milyon TL ödeme yapıldığını belirtti. Şu an bakım hizmeti için sırada bekleyen engelli vatandaş bulunmadığını ifade eden Erdoğan, engellilerin aileleri için eğitim hizmeti hakkında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan, “Sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu binaları yeniden düzenliyor, engelliler için ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Tüm belediyelerimizle birlikte 3 yıl içerisinde belediyelerimizin tüm otobüslerinde bu düzenlemeyi yapmak suretiyle engelli kardeşlerimizin istifadesini artıracağız” diye konuştu.

Kürtaj söylemine atıf

Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz aylarda kamuoyu gündeminde geniş yer tutan kürtaj tartışmasına da atıfta bulundu. Kendileri için insanın ve canın esas olduğunu belirten Erdoğan, “Biz insanların kimliğine bakmayız, diline, inancına, etnik kökenine ve fiziki görünümüne bakmayız. Nefes alıp veren herkes, ta ana karnındaki ceninden başlamak üzere, her can ve insan bizim için birinci sınıf vatandaştır. Bize yaradanın emanetidir” ifadelerini kullandı.

Bakan Akdağ’a emanet etti

Başbakan’ın konuşmasının ardından salondaki engellilerden Büşra Aydar’ı sahneye davet etti. Erdoğan, kendisinin nasıl dik durduğunu soran Büşra’ya “Dualarınız sayesinde” diye cevap verdi ve Büşra’yı ihtiyacı olan ameliyat için salonda bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a emanet etti.