-BAŞBAKAN ERDOĞAN OTEL AÇTI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, The Green Park Pendik Oteli'nin açılışını yaparken Anadolu Yakası'nın uzun zamandır yatak kapasitesi itibarıyla sıkıntılı bir yer olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, ''Şimdi oteller yapılmaya başlandı. İşte bugün çok önemli bir yatırımı hep birlikte açıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Green Park Grubu'nun ve sahibi Adil Üstündağ'ın bu alanda başarılı bir imtihan verdiğini belirtti. Green Park Grubunun Bostancı'da da otelinin bulunduğunu ve kentin bu yakasında önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getiren Erdoğan, ''Bu bölge, Anadolu Yakası, uzun zamandır yatak kapasitesi itibarıyla sıkıntılı olduğumuz bir yerdi. Gemi inşa sanayii bu bölgede, malum Formula yarışları bu bölgede yapılıyor. Üniversitelerimiz bu bölgede. Ama ne yazık ki otelcilik noktasında bu bölgede zayıftık. Şimdi oteller yapılmaya başlandı. İşte bugün çok önemli bir yatırımı hep birlikte açıyoruz'' dedi. Erdoğan, Adil Üstündağ'ı ve ailesini turizme katkılarından dolayı tebrik ederek, ''Başarılarının artarak davamını diliyorum. Ya Allah Bismillah diyorum'' dedi ve kurdele keserek otelin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de katıldı. The Green Park Pendik Oteli, bin 200 yatak kapasitesi, bin 700 kişilik oditoryumu, 55 ayrı toplantı ve organizasyon mekanı ile hizmet verecek. -ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI- Başbakan Erdoğan, açılışın ardından aynı oteldeki İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağlar ile Nilgün Çağlar'ın kızı Dilanur ile Mehmet ve Ayşe Duman'ın oğlu Ekrem Enes Duman'ın nikah törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Necati Çalışkan, Ekrem Enes Duman'ın, Ali Ağırbaşoğlu ile eski Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagin Bagabandi ise Dilanur Duman'ın nikah şahitliğini yaptı.