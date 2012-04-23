Başbakan Erdoğan neden Anıtkabir'e gitmedi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da olmasına rağmen, Anıtkabir'e gitmemesi 'özel bir nedeni mi var?' sorusunu gündeme getirdi. Başbakan o soruya, ''Bu olayın altında özel bir anlam aranmasına gerek yok'' diyerek yanıt verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Anıtkabir’e gitmemesinin özel bir nedeni olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "9.5 yıldır bu katılımını gerçekleştiren bir başbakanın herhalde özel bir sebebi olmaz. Bugün de diğer programlarımızı aynı şekilde aksatmadan yürütüyoruz. Bu akşam da aynı şekilde Sayın Meclis Başkanımızın kokteyline katılacağız, herhangi bir özel anlam giydirmeye gerek yok. Olay budur" dedi.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki devlet erkanı, sabah saat 09.15'te Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmuştu. Başbakan Erdoğan, bu ziyarete katılmamış, TBMM Tören Salonu’ndaki kutlamaya katılmıştı.