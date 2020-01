Başbakan Erdoğan: Dostlar alışverişte görsün diye anayasa çalışması yapılmaz

Başbakan Erdoğan, MÜSİAD'ın İstanbulda düzenlediği iftar programında konuştu.

Erdoğan konuşmasında Srebrenitsa'da katledilen insanları andığı konuşmasında Mısır'daki darbeyi de eleştirdi. Mısır'daki askerî darbeyi eleştirirken, 28 Şubat'ı hatlrlatan Erdoğan, 'şahsımı da hedef aldılar,' dedi.

Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberde Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde aktarıldı:

18 yıl önce Srebrenitsa'da katledilen kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.Srebrenitsa'nın tüm dünyanın gözü önünde olması acımızı daha da artırıyor. Afganistan'da Irak'ta ve Bosna Hersek'te siviller katledilirken dünya sessiz kaldı.

Bize günlerce Mısır'da Tahrir Meydanı'nı gösterdiler. Tahrir Meydanı'nda gösteri olması darbeyi meşru göstermez. Meydanlar göstergeyse Adeviyye Meydanı'nı nereye koyacaksınız. Her darbe gayrimeşrudur. Her darbe demokrasinin halkların ve geleceğin katilidir. İktidarda kim olursa olsun her darbe gayrimeşrudur. Bizim ilkemiz budur. Onların nasıl tuzakları varsa Allah'ın da tuzakları vardır. Onlar arkalarına sosyal medyayı alabilirler. Milletin duası tuzakları alt üst etmeye yeter. 28 Şubat darbesi şahsımı da hedef aldı. Omurgalı olalım, hayat dolarlarla avrolarla uzamıyor, kısalmıyor.O gün bize zenci muamelesi yapanlar bugün ortada yoklar. Zalimler karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Olanlara sakın üzülmeyin, kimin kim olduğunu ortaya çıkarıyor.

Türkiye her geçen gün daha iyiye birlik ve beraberlik içinde yürüyecektir. Kazlıçeşme Taksim'den daha büyük ama en büyük meydan sandıktır. Bugün Mısır'daki darbenin karşısında duranlar bunu onurunu son nefeslerine kadar yaşayacaktır. Bu Ramazan ayında Rabbim Mısır halkının yanında olsun.

MÜSİAD'dan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkınmasında daha fazla destek bekliyoruz. Siyasetin Çözüm Süreci'nden kaçındığı ortamda STK'ların sürece daha fazla dahil olmasını bekliyoruz. Aldatan olmadık, aldanan da olmayacağız. Yeni Anayasa'da mutabık kalınan madde sayısı 48. Dürüstseniz bu 48 maddeyi gelin 1 haftada çıkaralım. Muhalefete buradan sesleniyorum; samimiyseniz gelin bu işi bitirelim. Dostlar alışverişte görsün diye Anayasa çalışması yapılmaz.

Bölgede güçlü bir Türkiye istenmiyor, bunu böyle bilesiniz. Çözüm Süreci'ni akamete uğratmak isteyenler olacaktır. Güçlü bir Türkiye var inşallah gelecekte daha da güçlü olacağız.