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Politika

Başbakan Erdoğan Mısır'da KAHİRE (A.A)

13 Eylül 2011 03:30

-Başbakan Erdoğan Mısır'da  KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile ''Arap baharı''nın yaşandığı ülkelere yaptığı ziyaretin ilk ayağı olan Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Başbakan Erdoğan, Kahire Havaalanı'nda Mısır Başbakanı Essam Sharaf tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı da karşılamada yer aldı. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal, kızı Sümeyye Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Kahire'ye geldi.  Bu arada, Başbakan Erdoğan, havaalanına gelmeden önce VIP salonunda Türkiye'den gelen polis k-9 köpeği ''Timsah'', arama yaptı. Havaalanında yaklaşık bin-bin 500 Mısırlı, ''Başbakan Erdoğan Mısır'a hoşgeldin'', ''Mısır ve Türk halkı tek bir yumruk'', ''Mısır-Türkiye el ele'', ''Mısır-Türk kardeşliği'' yönünde sloganlar attı.  Mısırlılar, Başbakan Erdoğan'ın posterlerini de taşırlarken, zaman zaman da tekbir getirdi. ''Erdoğan, ikinci memleketi Mısır'ın kahramanı'', ''Erdoğan, hoşgeldin'', ''Mısır'a hoşgeldin Erdoğan'', ''İyi cetvel merhaba Erdoğan'' yazılı pankartlar dikkati çekerken Erdoğan'ı görmeye gelen bazı Mısırlılar ellerinde taşıdıkları Türkçe yazılı pankartlarda kelime hatası yapıp yapmadıklarını Türk gazetecilere sordu.  Bazı kelime hataları yaptıklarının belirtilmesi üzerine de internetten arama motorundan çeviri yaparak oradaki ifadeleri pankarta yazdıklarını söyledi.

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