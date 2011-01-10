-BAŞBAKAN ERDOĞAN KUVEYT'TE KUVEYT (A.A) - 10.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak ''ANA'' ile Kuveyt'e geldi. Başbakan Erdoğan'ı, havaalanında Kuveytli yetkililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da bu ülkeye geldi. Başbakan Erdoğan, bugün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüşecek. Ulusal Meclis Başkanı Jassem Al-Kharafi ile de biraraya gelmesi beklenen Başbakan Erdoğan, kendisine verilecek olan ''Üstün Müslüman Şahsiyet'' ödülünü alacak. Başbakan Erdoğan, akşam da Şeyh Nasır'ın onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak.