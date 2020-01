Erdoğan Köşk'te; İşte kulislerde konuşulan yeni bakanlar

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturmasının ardından istifa eden bakanlar ile yerel seçimlerde aday olacağı açıklanan 3 bakanın yerine hükümete girecek yeni isimleri sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çıkıp çıkmadığı muammeye döndü. Gün içinde defalarca yayılan "Köşk'e gitti, ziyaret ertelendi" haberlerinin ardından Erdoğan akşam saatlerine kadar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelmedi. Erdoğan'ı 21:45 sıralarında kabul eden Gül'ün, üç bakana ek olarak AB Bakanı Egemen Bağış'ın da istifa etmesini istemesinin Erdoğan'ın Köşk ziyaretini geciktirdiği öne sürüldü, ancak bu bilgi resmen teyit edilemedi. Kulislerde öne sürülen iddialara göre Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'na parlamento dışından bir isim getirmeyi düşünen Erdoğan bu görev için en yakınındaki isimlerden Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'yı teklif etmeyi düşünüyor.

Hükümete yakın gazetelerden Yeni Şafak'ın internet sitesinde de paylaşılan kulis haberinde, kendisi gibi yolsuzluk operasyonuna adı karışan diğer üç bakanla birlikte istifa etmeyen AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'ın yerine de kabinede başka bir isim düşünülüyor. Kulislerde, Başbakan'ın şu isimleri kabineye almayı planladığı iddia ediliyor:

- İçişleri Bakanı: Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala

- Ekonomi Bakanı: Ekonomiden sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

- Adalet Bakanı: AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop

- Ulaştırma Bakanı: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz

- AB Bakanı ve Başmüzakereci: AKP Adana Milletvekili ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik

- Kültür ve Turizm Bakanı: AKP Grup Başkan Vekili ve Maraş Milletvekili Mahir Ünal

- Savunma Bakanı: AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu

Kim kimdir?

İçişleri Bakanlığı için adı geçen Efkan Ala İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1987 mezunu. Ala 1988'de kaymakamlık stajına başladı. İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere’de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli’de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığı’nda Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı,Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve müşavirlik görevlerinde bulundu. Batman Valiliği'nden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. Diyarbakır'da farklı bir vali profili çizen ve kentte itibar kazanan Ala, 10 Eylül 2007'de Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Efkan Ala evli ve iki çocuk babası.

Numan Kurtulmuş 1959'de Ünye'de dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini 1982 yılında ve yüksek lisans eğitimini 1984 yılında tamamladı. ABD’de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations’nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını verdi. 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı. Siyasete Fazilet Partisi ile atılan Kurtulmuş, bu partinin kapanmasının ardından Saadet Partisi'ne geçti. 2010'da Necmettin Erbakan ile yolları ayrılan ve Halkın Sesi Partisi'ni kuran Kurtulmuş, 2012'de HAS partinin lağvedilmesi kararının ardından AKP'ye geçti.

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu.

Marmara Üniversitesi dışında, Fatih, Maltepe, Işık, Doğuş ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesi'nde çeşitli idari görevler yaptı; Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazdı, yönetici ve editör oldu. Çeşitli akademik dergilerde yayın kurulu üyesi ve editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Makina bölümünü ve 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1990 yılında İsveç Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesinde Master derecesini "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında yaptı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde Denizcilik sektöründe Mühendis ve Müşavir Avukat olarak hizmet verdi. 31 Aralık 2002 ile 8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığında Müsteşar olarak görev yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1988 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı yüksek lisans tezini yazarak yüksek lisansını tamamladı. Bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Siyaset yaşamına AKP'de başladı. AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesidir. 2002 yılından bu yana Genel Başkan siyasî danışmanıdır. 22, 23 ve 24. dönem Adana milletvekili olarak yer aldı. Türkiye-ABD Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2010 yılında Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirildi.

AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Makine Bölümü’nden 1982 yılında; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Değişik ilçelerde kaymakamlık yaptı. Erzincan ve Sakarya'da Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. İçişleri Bakanlığında Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Alpaslan Kavaklıoğlu Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü oldu. İngiltere'de dil ve kamu yönetimi, Japonya'da afet yönetimi, bölgesel kalkınma ve yeniden yapılanma, Tayvan'da toplum kalkınması konularında uzun dönem eğitimler aldı. Alpaslan Kavaklıoğlu, İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca biliyor.

AKP Grup Başkan Vekili ve Maraş Milletvekili Mahir Ünal Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalında yaptı. İTO'da müşavir olarak çalıştı. 2004 ve 2009 yerel, 2007 genel seçimlerinde AKP seçim kampanyası strateji ekibinde danışmanlık yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Irak, Malezya, Kıbrıs ve Lübnan gibi birçok ülkede seçim kampanyalarında strateji ekiplerinde görev aldı. Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmeti verdi. Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da örgütsel davranış dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktorası devam etmektedir.