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Politika

Başbakan Erdoğan konuşurken ortalık karıştı

04 Mayıs 2009 18:53

Yazdır Karakter boyutu Vakıflar Haftası toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan'a dilekçe vermek isteyen biri gerginliğe neden oldu. Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması sırasında ayağa kalkarak bağırmaya çalışan vatandaşa koruma polisleri müdahale etti.

Erdoğan'ın, Anadolu Gösteri Merkezi'ndeki Vakıflar Haftası töreninde konuşma yaptığı sırada bir vatandaş, elinde dilekçeyle Başbakan ile görüşmek istediğini belirterek, bağırmaya başladı.

Adı açıklanmayan bu kişi, Başbakanlık korumaları tarafından etkisiz hale getirilerek dışarı çıkarıldı.

Bu kişinin salondışına çıkarıldığı sırada "Başbakana ulaşamıyorum ben, bir maruzatım var" diye bağırdığı duyuldu.

Bu sırada, tören programını sunan sanatçı Kenan Işık'ın, vatandaşın Başbakan'a dilekçe vermek istediğini söylemesi üzerine, Erdoğan dilekçeyi aldığını işaret etti.

Başbakan Erdoğan, daha sonra, gazetecilerin "Bir vatandaş size dilekçesini ulaştıramamış galiba, görüştünüz mü ya da görüşecek misiniz?" sorusu üzerine, "Dilekçesini aldım, okudum. Şu anda görüşme talebi var, sadece görüşme talebi var" dedi.

Erdoğan, dilekçenin içeriğinin sorulması üzerine, "Bilemiyorum, herhalde terfidir" yanıtını verdi. Erdoğan, "Devlet memuruymuş galiba" sözleri üzerine "Evet" dedi.

Birgazetecinin "Görüşecek misiniz?" sorununa Erdoğan, "Görüşürüm, neden görüşmeyeyim. Bu mu yani, bunun için mi bu kadar telaş ettiniz" karşılığını verdi.
Başka bir gazetecinin de "Siz konuşurken birden sahneye fırlayınca..."demesi üzerine, Erdoğan, "Böyle sahneye fırlayanlar ara sıra oluyor" diye konuştu

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