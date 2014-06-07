Başbakan Erdoğan Kenan Işık'ı ziyaret etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Kenan Işık'ı ziyaret etti. Eşi Beril Işık, Kenan Işık’ın gözlerini açtığını ve tepki verebildiğini açıklamıştı.

Erdoğan, aynı hastanede yatmakta olan Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı da ziyaret etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği beyin kanaması sonucu bir süredir tedavi altında olan ünlü sanatçı Kenan Işık'ı ziyaret etmek üzere Amerikan Hastanesi'ne geldi.

Erdoğan, Kenan Işık'ın durumu hakkında bilgi aldı.