Başbakan Erdoğan kayboldu

Dün akşam İstanbul'da yeğeninin nikahına katılan Başbakan Erdoğan'ın o saatlerden beri nerde olduğu bilinmiyor. Erdoğan'ın uçağı ATA, dün akşam geç saatlerde Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı ancak uçağın içinde Başbakan'ın olup olmadığı bilinmiyor.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında İstanbul'a gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.00 sıralarında yeğeninin nikahında şahitlik yaptı.Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte saat 21.30 sıralarında nikahın yapıldığı Küçüksu Kasrı'ndan ayrıldı.

Gazetecileri atlatan Başbakan'dan bu saatten sonra haber alınamadı. Başbakan Erdoğan, Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki evine de gelmedi.

Dün akşam saatlerinde Erdoğan'ın Ata uçağı, Milas-Bodrum Havaalanı'na iniş yaptı. Uçağın içinde Başbakan Erdoğan'ın olup olmadığı bilinmiyor. Uçağın saat 01.30'da havalimanına iniş yaptığı sırada VIP bölümü kullanılmadı. Başbakan'ın daha önce Bodrum'a gelişi sırasında yaklaşık 50 polis güvenlik önlemi alırken bu kez hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görüldü. Havalimanının dış hatlar terminalinin uzağındaki karanlık bölgeye yanaşan Ata uçağının altına kadar 3 özel otomobil yanaştı. Otomobile uçaktan iki ya da üç kişi bindi. Otomobil ile beraberindeki iki eskort araç, ardından havalimanının bitişiğindeki askeri jet hava üssüne doğru giderek gözden kayboldu.Havalimanının normal çıkışını kullanmayan 3 otomobilin jet üssünden çıkış yaptığı tahmin ediliyor.



GÜL DE GEÇEN HAFTA ORTADAN KAYBOLMUŞTU



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geçtiğimiz Çarşamba günü ailesiyle birlikte tatile gütmek üzere Ankara'dan uçakla ayrılmıştı. Ankara-Antalya rotası çizilen uçak havadayken rota değiştirmiş, Gül ve ailesinin nereye gittiği bulunamamıştı. Gül ve ailesinin daha sonra Göcek koylarında tatil yaptığı ortaya çıkmıştı.





