-BAŞBAKAN ERDOĞAN: KADINA ŞİDDETE TOLERANS YOK HATAY (A.A) - 08.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi, kadına, çocuğa yönelik şiddete de karşı olacak, asla tolerans göstermeyeceğiz" dedi. Erdoğan, Hatay Havaalanı yeni terminal binası ve toplu açılış törenine katıldı. Başbakan Erdoğan, konuşmasına, toplu açılışını yapacakları eserlerin Hatay'a, Hataylılara hayırlı olmasını dileyerek başladı. Erdoğan, şunları söyledi: "Hataylı tüm hanım kardeşlerimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Ben biliyorum ki Hatay'da yüzyıllardır kadına karşı ayrımcılık yapmayan bir kültür var. Ben biliyorum ki Hatay'da yüzyıllardır kadına yönelik şiddeti tel'in eden bir anlayış hakim. Biliyorum ki Hatay, hoşgörünün, sevginin, saygının şehri... Ama eğer yanlış yola tevessül edenler varsa, eğer ayrımcılık yapan, kadına, çocuğa şiddet uygulayan varsa, hanım kardeşlerimden rica ediyorum, haklarını arasınlar. Sadece Hatay'da değil, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kadınlar, haklarına sahip çıksınlar. Hatay, üç semavi dinin barış içinde, huzur içinde, dayanışma içinde varlığını devam ettirdiği dünyaya hoşgörüsüyle örnek olmuş bir şehrimiz. Üç semavi dinin üçü de canı kutsal görür, mübarek görür. Bizim Peygamberimiz, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir çağda geldi. Bu vahşet, O'nun ilk kaldırdığı, ilk yasakladığı törelerden biri oldu. İşte onun için, kadına, çocuğa, yaşlıya el kaldıran, her şeyden önce kendi inançlarına, kendi medeniyetine, kendi atalarına el kaldırmıştır. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi, kadına, çocuğa yönelik şiddete de karşı olacak, asla tolerans göstermeyeceğiz." -"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA- 6 Şubatta Hatay'a, Türkiye Suriye Dostluk Barajı'nın temel atma töreni için geldiğini hatırlatan Erdoğan, bugün 52 farklı eserin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Halep oradaysa arşın burada. Havaalanımızın terminal binasının, yol ve kavşakların, öğrenci yurdunun, eğitim ve sağlık yatırımlarının, TOKİ konutlarının, KÖYDES çalışmalarının, MOBESE sisteminin, belediyemizin yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. 2009 yılında başlanan Hatay Havaalanı yeni terminal binasını tamamladık. Hatay'a, Hataylı kardeşlerimize yakışan bir terminal binası yaptık. 2007 yılında başladığımız Antakya Havaalanı yolunu da bitirdik. Bizden önce, 1993 yılında başlanan Antakya Çevre yolu ile köprü ve kavşaklarını tamamladık. Bugün burada, ulaştırma alanında Hatay'a yaptığımız 92,5 trilyon liralık yatırımı resmi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Eğitim alanında bugün Hatay'a 25 trilyon tutarında hizmetleri kazandırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOKİ iş birliğiyle yapılan 22 ilköğretim okulunun, 3 anaokulunun ve bir lise ek binasının açılışını yapıyoruz. Ayrıca, Kredi Yurtlar Kurumumuz tarafından yapılan bin kişilik öğrenci yurdunu resmi olarak hizmete alıyoruz. Öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Milli Eğitim Bakanlığımıza, TOKİ'ye, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na, diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bugün TOKİ tarafından yapılan 22,5 milyon liralık yatırımların da açılışını gerçekleştiriyoruz." -DİĞER PROJELER- Reyhanlı'da 272, Belen'de 410 konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, sosyal donatıların resmi açılışını yaptıklarını anlattı. Erdoğan, Sağlık Bakanlığınca 2009 yılında yapımına başlanan 3 Nolu Sağlık Ocağı'nı, Antakya 6 Nolu Sağlık Ocağı'nı, Akbez, Yiğityolu, Küreci, Yukarıokçular Sağlık Ocaklarını da bugün vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti. Yağmura işaret eden Erdoğan, "Diyeceksiniz ki 'Başbakanım rahmetten kaçılır mı?' Biz rahmetten kaçmayacağız,rahmetle kucaklaşacağız. Amik ovası rahmet ile bereketleniyor. Bu bereket her geçen gün artarak inşallah devam edecek" diye konuştu. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni bugün duygulandıran, şu terminal binasıdır. Buraya artık inen uçak, kalkan uçak ve yolcu sayısındaki artışlar bizleri mutlu ediyor, gururumuzu artırıyor. Bundan sonraki süreçte de bunları artırarak devam edeceğiz. Bugün bu adımı atarken dün Anamur'da bir temel atma töreni yaptık. Fakat bunun farklı bir özelliği vardı Türkiye'den KKTC'ye denizin 250 metre derinliğinden su köprüsünü, su hattını inşallah inşa etmeye başladık. 3-3.5 sene sonra Alaköprü Barajı'ndan 7 Mart 2014'te KKTC'ye su vereceğiz. Türkiye bu, biz buyuz... Onun için sizlerle iftihar ediyoruz. İnşallah Asi nehri üzerindeki Dostluk Barajı'nın bitişiyle de buradaki taşkınlardan da kurtulmuş olacağız. Onun da adımları atıldı. Fakat bir şeyi çok önemsiyorum. Artık Suriye-Türkiye arasında vize var mı? Yok. İstediğimiz gibi gidip geliyoruz. Suriye de kazanıyor Türkiye de kazanıyor. Halep de kazanıyor Hatay da kazanıyor, onun ötesinde Gaziantep de kazanıyor. Bakınız nereden nereye geldik. Niçin bugüne kadar bu yanlışlar yapıldı? İş bilenin kılıç kuşananın. Bundan sonra daha güzel olacak." Bir yandan Hatay'ın bir köyünün yolunu, içme suyunu kendilerine dert edinirken bir yandan da böyle devasa projelere imza attıklarını, küçük büyük demeden Türkiye'yi büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, "Şunu unutmayın bizler bir taraftan AB'yi oluşturan ülkelerle -daha 50 yıl öncesine kadar çok kanlı çetin savaşlar yapan ülkelerdi kendi aralarında ama- onlar önce 'demir çelik birliği' dediler, ardından sınırları ortadan kaldırdılar, ortak para birimine geçtiler, evrensel değerleri, refahı paylaşan bir bölge oluşturdular. İşte şimdi biz de bölgemizde aynı adımları atıyoruz ve neticelerini de almaya başladık. Daha güzel olacak. Güzel günler yakındır" dedi. -ÜÇ BAKANA TEŞEKKÜR- Başbakan Erdoğan, yağmur altında vatandaşları bekletmek istemediğini belirterek, konuşmasını bitirirken, "Bu 76 eserin Hatay'a, ülkemize milletimize tüm Hataylılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Anayasa gereği bugün görevleri sona eren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da teşekkür etti. Başbakan Erdoğan, "Şimdi hedef 12 Haziranda; 2023'e, Cumhuriyetimizin 100 kuruluş yıl dönümüne daha güçlü bir şekilde, daha farklı bir şekilde hazırlanmak" diyerek sözlerini bitirirken, vatandaşlarla birlikte "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.