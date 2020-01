Erdoğan: Kabine değişikliğinde her an her şey olabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşünde kabinede değişiklik olacağı yönündeki söylentilere karşılık, "Her an her şey olabilir" yanıtını verdi.

Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, söylentilerin sorulması üzerine, “İsimleri bana da verin, bana yardımcı olun” dedi. Erdoğan, Sağlık, Maliye, İçişleri gibi bazı bakanların isminin zikredilmesi üzerine, “Arkadaşlar her an her şey olabilir" diye ekledi.

Başbakan Erdoğan'ın, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin kabine değişikliği konusundaki sorularına "Her an her şey olabilir" yanıtı verince Ankara'da kulisler hareketlendi. Değişiklik yapılacak bakanlar arasında olduğu öne sürülen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Sayın Başbakan kiminle çalışmak isterse kendi takdiridir'' dedi.

Amasya'da, Akif Gülle Kültür Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Günay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili "Her an her şey olabilir" sözünün kendisine hatırlatılması üzerine Bakan Günay, "Hiçbir görev kimsenin mülkü değil. Nihayet millet adına bu görevleri yapıyoruz. Sayın Başbakan kiminle çalışmak isterse kendi takdirleridir. Ne zaman değişiklik isterse o zaman sayın Cumhurbaşkanıyla mutabakatla bunu gerçekleştirebilir. Biz bize emanet edildiği müddetçe emaneti başımızın üzerinde taşımaya çalışıyoruz. Bizim işimiz budur. Bu soruların muhattabı biz değiliz" dedi.

Cumhuriyet gazetesi önceki gün "Kabinede yeni düzenleme" başlığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika seyahatinin dönüşünde kabinede değişikliğe gitmesinin beklendiğini söylemişti. Parti içinde en çok tepki gösterilen isim olan İçişleri Bakanı Şahin'in de kabine dışı kalabileceği belirtiliyor. Değiştirilecek isimler arasında Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Maliye Bakanı Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, Sağlık Bakanı Akdağ'ın da adı geçiyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika seyahatinin dönüşünde kabinede değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kabine değişikliği, beklentilerin tersine yerel seçimlerde belediye başkan adayı olacak isimler yerine, "artık dinlensin" kararı verilen bakanların değiştirilmesi şeklinde olacak. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de kabine dışı kalabileceği belirtiliyor.





Yerel seçimde aday olacak isimler kabine dışı bırakılacak

Erdoğan, partisinin 30 Eylül'deki büyük kongresinde partiyi yeniden yapılandırdıktan sonra kabinede de revizyon planlıyordu. Ancak Erdoğan kabine revizyonunu Mart 2014'teki yerel seçimleri Ekim 2013'e çeken anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi sonrası yapacak. Böylece AKP tüzüğündeki 3 dönem sınırına takılan bakanlardan büyükşehir belediye başkanlıklarına aday göstereceği isimleri kabine dışı bırakması bekleniyordu. Ancak MHP ile anlaşılarak Meclis'te yapılan oylamada 367'nin altında kalıp yerel seçimlerin öne çekilmesi gerçekleşmeyince Erdoğan bu operasyonu erteledi.





Afrika dönüşü yapacak

Erdoğan, Afrika seyahatinin ardından, kabine revizyonunu gerçekleştirecek. Revizyon beklendiği gibi 3 dönemlik bakanların belediye başkan adaylıkları için değiştirilmesine yönelik olmayacak. Kabinedeki değişiklik, parti yönetimi ve milletvekilleri arasında da açıkça isimleri konuşulan bazı bakanların, Erdoğan tarafından "bir süre dinlenin" denilerek değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilecek.





Mini revizyon iddiası

Erdoğan'ın "Parti yönetimi ve milletvekilleriyle uyumlu çalışma" kriterine göre yapması beklenen değişikliğin 4 ya da 5 bakanı kapsayacak "mini revizyon" olacağı ifade ediliyor. Değiştirilecek bakanlar arasında Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın isimleri geçiyor. Kabine dışı kalacak isimler arasında sayılan Dinçer, Şimşek ve Günay'ın iki dönemdir milletvekili oldukları için tüzükteki üç dönem sınırına takılmayan isimler olması dikkat çekiyor.





İdris Naim şahin'in durumu

Kabine değişiminin partinin gündemine gelmesiyle değişip değişmeyeceği en çok merak edilen isim İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Parti çevrelerinde Erdoğan'ın kafasındaki sayının sınırlı olduğu ancak bir kabine revizyonu yaparken Şahin'i de değiştirmesinin güçlü bir olasılık olduğu ifade ediliyor. Şahin, 11 Haziran seçimleri sonrasında 9 yıllık AKP Genel Sekreterliği'nin ardından ilk kez bakan olmuş, özellikle toplumsal muhalefete yönelik açıklamaları ve gaflarıyla öne çıkmıştı.





Kırmızı plaka için adı geçen isimler

Revizyonun güçlü bir olasılık olarak ortaya çıkması AKP milletvekilleri arasında kırmızı plaka heyecanına yol açtı. Milletvekilleri arasında revizyon İmralı ile görüşmelerden daha fazla konuşulmaya başlandı. AKP'de gidecek bakanların yerine AKP grup başkanvekilleri Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Mahir Ünal, Başbakan Erdoğan'ın doktorluğunu da yürüten TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın isimleri geçiyor. Erdoğan tarafından ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı yapılan Numan Kurtulmuş'un da dışarıdan bakan yapılacağı kulislerde konuşuluyor