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Politika

BAŞBAKAN ERDOĞAN İZMİR'DE İZMİR (A.A)

05 Ağustos 2010 14:04

-BAŞBAKAN ERDOĞAN İZMİR'DE İZMİR (A.A) - 05.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''ANA'' uçağı ile saat 10.56'da İzmir'e geldi. Başbakan Erdoğan'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Cahit Kıraç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak da İzmir'e geldi. Havalimanında helikopter ile Aydın'a geçen Başbakan Erdoğan, burada 20 tesisin toplu açılışına katılacak, ardından Denizli'ye gidecek.

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