T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Erdoğan İstanbul'a gitti

09 Mayıs 2009 18:49

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ATA" ile saat 15.45'te İstanbul'a gitti.

AK Parti Afyonkarahisar 3. Olağan Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Vali Haluk İmga ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret etti.

Başbakan Erdoğan, kısa ziyaretlerinin ardından özel uçak "ATA" ile İstanbul'a hareket etti.

Başbakan Erdoğan'ı, Afyonkarahisar Askeri Havaalanı'ndan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Sait Açba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ve Afyonkarahisar milletvekilleri ile öteki yetkililer uğurladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24