Başbakan Erdoğan İstanbul'a gitti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ATA" ile saat 15.45'te İstanbul'a gitti.



AK Parti Afyonkarahisar 3. Olağan Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Vali Haluk İmga ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret etti.



Başbakan Erdoğan, kısa ziyaretlerinin ardından özel uçak "ATA" ile İstanbul'a hareket etti.



Başbakan Erdoğan'ı, Afyonkarahisar Askeri Havaalanı'ndan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Sait Açba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ve Afyonkarahisar milletvekilleri ile öteki yetkililer uğurladı.

