Başbakan Erdoğan, 'İsrail karşıtları' listesine girdi

Nazi savaş suçlularının izini süren Simon-Wiesenthal Merkezi, 2013'ün "İsrail düşmanı" isimlerini listeledi. Listenin ikinci sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var.

Dünya Bülteni sitesinin haberine göre, Kudüs'teki Simon Wiesenthal Merkezi, 2013 yılının en "antisemit" ve "İsrail karşıtı" isimlerinin listesini yayınladı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'nin ilk sırada yer aldığı 10 isimlik listenin ikinci sırasında Türkiye'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Kuruluş, ABD'deki 400 bin civarındaki destekçisini listedeki isimleri kınamaları çağrısında bulundu. Listede ilk sırada yer alan Hamaney, İsrail aleyhine "devamlı tehditleri" ile ele alınırken, İran ile ilişkileri yumuşatan Amerikan yönetimi de üstü kapalı olarak eleştirildi.

İkinci sırada olan Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise, "tarihsel olarak Ankara'nın stratejik dostu ve ticaret ortağı İsrail'e karşı aşırı düşmanca tavırları" olduğu iddia edildi.

Filistin için BM Özel Raportörü, aynı zamanda kendisi de bir Yahudi olan Richard Falk, İsrail'e yönelttiği "soykırım niyetleri" suçlamasıyla üçüncü sırada yer alırken, geçtiğimiz ay İsrail akademik kurumlarına karşı boykota destek veren Amerikan Araştırmaları Derneği dördüncü oldu.

İsrail'e boykotu destekleyen bir başka kurum Kanada Birleşik Kilisesi beşinci sırada yer alırken, İsrail'in Filistin politikasına karşı sert eleştirileri ile tanınan Pink Floyd grubunun basçısı Roger Waters listede altıncı seçildi. Macar aşırı sağcı Jobbik partisi ve "bir kahraman olarak Hitler" kavramı da listede yer aldı.