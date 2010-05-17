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Başbakan Erdoğan İran'a gitti

17 Mayıs 2010 10:15

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi.

Başbakan Erdoğan'ın ana gündem maddesini İran ve batılı ülkeler arasındaki uranyum takası görüşmeleri oluşturuyor.

Başbakan Erdoğan, Türkiye, İran ve Brezilya'nın üzerinde çalıştıkları uranyum takasına ilişkin yeni formülde kat edilen mesafeler konusunda İranlı makamlarla görüşmelerde bulunacak.

Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile üçlü bir görüşme yapması bekleniyor.

Başbakan Erdoğan'ı Mehrabad Havalanında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, İran tarafından da İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Rıza Hacıbabai karşıladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik eşlik ediyor.


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